Rania de Jordanie zippée et ceinturée : la reine modernise son look de working mom

"Nous sommes tous dans une course contre une pandémie, et non les uns contre les autres. Je ne vois aucune raison pour laquelle ceux qui ont une offre excédentaire ne peuvent pas donner leur surplus à des pays plus pauvres et je suis heureuse que certains pays se soient engagés à faire exactement cela, avait-elle déclaré. Si nous ne sommes pas motivés par la responsabilité morale ou éthique, nous devrions au moins être motivés à agir du point de vue de la santé mondiale."

Le 24 février dernier, l'AFP avait rapporté que la Jordanie comptabilisait 376 000 cas de coronavirus et 4611 décès liés à la Covid-19, sur ses 10 millions d'habitants. Lors d'un séminaire organisé par le Brookings Institution le lendemain, le roi Abdallah II a estimé que les inégalités et la crise économique suscitées par la pandémie de Covid-19 étaient un terrain fertile pour l'épanouissement du "terrorisme" : "Avoir concentré notre attention et nos ressources contre la pandémie nous a distraits de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, le souverain a-t-il affirmé. Or la guerre n'est pas terminée."