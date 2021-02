Rania de Jordanie : Apparition solennelle de la reine au côté de son mari Abdullah II

A l'image d'autres têtes couronnés, Rania de Jordanie s'investit dans la lutte contre le coronavirus, tout en profitant d'avoir ses enfants confinés à la maison. Le 6 février, la reine a pris part au 20e Warwick Economics Summit, un forum international menés par des étudiants. Lors d'un entretien à distance retransmis par la chaîne CNN, la souveraine a notamment dénoncé les inégalités d'accès au vaccin contre la Covid-19 à l'échelle mondiale.

"Nous sommes tous dans une course contre une pandémie, et non les uns contre les autres. Je ne vois aucune raison pour laquelle ceux qui ont une offre excédentaire ne peuvent pas donner leur surplus à des pays plus pauvres et je suis heureuse que certains pays se soient engagés à faire exactement cela. Si nous ne sommes pas motivés par la responsabilité morale ou éthique, nous devrions au moins être motivés à agir du point de vue de la santé mondiale." Comme l'a rapporté l'AFP dimanche, les vaccinations ont débuté le 13 janvier dans le royaume et plus de 40 000 personnes ont reçu une première injection. La Jordanie comptabilise 333 855 cas de Covid-19 depuis le mois de mars 2020, dont 4369 décès.