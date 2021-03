Diaporama Rania de Jordanie zippée et ceinturée : la reine modernise son look de working mom

Rania de Jordanie zippée et ceinturée : la reine modernise son look de working mom

Rania de Jordanie, son mari le roi Abdallah II et leurs quatre enfants, le prince Hussein (26 ans), la princesse Iman (23 ans), la princesse Salma (19 ans) et le prince Hashem (15 ans) - Portrait pour l'anniversaire de la reine qui a fêté ses 50 ans le 31 août 2020.

Le portrait de famille du roi Abdullah II, de la reine Rania et leurs enfants, le prince Al Hussein, la princesse Iman, la princesse Salma et le prince Hasehm pour leur carte de voeux

La reine Rania de Jordanie et sa fille la princesse Iman en visite au Bed & Breakfast Beit al Baraka et Beit Al Ward à Umm Qais en Jordanie. Le 6 juillet 2020

La reine Rania de Jordanie rend visite à la réserve forestière d'Ajloun et au Reef Springs Resort où elle a vu les activités touristiques proposées et les produits locaux du gouvernorat d'Ajloun le 21 juillet 2020.

La seconde journée de la viste du Roi Harald et de la Reine Sonja de Norvège en Jordanie avec le Roi Abdallah et la Reine Rania, Les deux couples sont allés à Al-Maghtas, l'endroit ou Jesus aurait été baptisé. Le 3 mars 2020

La reine Rania de Jordanie assiste à la remise du prix "Queen Rania Award for Excellence" lors de la cérémonie des "14th Teacher Award and 6th Principal Award cycles" à Amman, le 9 décembre 2019.

Le roi Abdallah II de Jordanie et la reine Rania al-Yassin à la sortie de l'hôtel The Plaza accompagnés de leur fils le prince Hussein ben Abdallah à New York, le 21 novembre 2019

La reine Rania, le roi Abdallah II de Jordanie, le président Emmanuel Macron, la première dame Brigitte Macron - Le président de la République française et sa femme accueillent le roi et la reine de Jordanie au palais de l'Elysée à Paris le 29 mars 2019. © Stéphane Lemouton / Bestimage

Le roi Abdallah de Jordanie et la reine Rania de Jordanie, le président des Etats-Unis Donald Trump et sa femme Melania Trump - Le roi Abdallah de Jordanie et la reine Rania sont reçus par Donald et Melania Trump à la Maison Blanche à Washington, le 25 juin 2018.