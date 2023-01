Rania de Jordanie, radieuse : Rare photo entourée de ses 4 enfants, la belle Iman son portrait craché !

L'occasion pour les fans de la famille de voir à quel point la très discrète Salma a grandi : peu impliquée pour le moment dans la vie du pays, la jeune femme ne se montre que très rarement. Et celui qui est encore plus rare... c'est le petit dernier de la famille, Hashem, qui fêtera ses 18 ans à la fin du mois de janvier. Souriant entre ses deux soeurs, l'ado semble ressembler de plus en plus à son grand-frère, le prince héritier Hussein, sérieux dans son costume bleu.

2023, l'année des mariages !

Hussein, justement, qui va devenir la star de la famille jusqu'à l'été : le 1er juin, le jeune homme épousera en effet sa fiancée Rajwa Khalid Alseif. Une date officialisée quelques jours avant Noël et qui devrait marquer un véritable tournant dans la famille. Surtout qu'elle sera suivie, quelques semaines plus tard, d'un deuxième mariage : à 26 ans, Iman est également fiancée à son petit ami Jameel même si aucune date d'union n'a été annoncée pour le moment.

Une belle photo qui devrait donc être la dernière à six : l'an prochain, si l'on compte Jameel et Rajwa, la famille sera composée de huit personnes. Pour un peu de bonheur supplémentaire !