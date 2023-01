Diaporama : Rania de Jordanie, radieuse : Rare photo entourée de ses 4 enfants, la belle Iman son portrait craché !

Photo officielle de la reine Rania de Jordanie et ses filles, la princesse Salma, 22 ans, et la princesse Iman, 26 ans. Le 26 septembre 2022 © BestImage

La reine Rania de Jordanie et la reine Silvia de Suède - Le couple royal suédois, en visite en Jordanie, découvre le Queen Rania Family and Child Center à Amman le 15 novembre 2022. © BestImage

Le président de la République française, Emmanuel Macron et sa femme la Première Dame, Brigitte Macron reçoivent le roi Abdallah II, la reine Rania et le prince héritier Hussein Bin Abdallah de Jordanie pour un déjeuner de travail au palais de l'Elysée, à Paris, France, le 14 septembre 2022 © Stéphane Lemouton/Bestimage © BestImage, Stéphane Lemouton

Le roi Abdallah II et la reine Rania de Jordanie reçus par le pape François au Vatican, le 10 novembre 2022. © BestImage

Le président de la République française et sa femme la Première Dame reçoivent le roi, la reine Rania et le prince héritier Hussein Bin Abdallah de Jordanie pour un déjeuner de travail au palais de l'Elysée, à Paris, France, le 14 septembre 2022 © Stéphane Lemouton/Bestimage © BestImage, Stéphane Lemouton

La reine Rania al-Abdallah de Jordanie arrive à l'émission "Good Morning America" à New York, le 22 septembre 2022. © BestImage

La reine Rania de Jordanie a assisté au Earthshot Prize Innovation Summit en marge de la 77ème assemblée générale des Nations Unies (ONU) à New York le 21 septembre 2022. © BestImage

Le roi Abdallah II de Jordanie et la reine Rania à leur arrivée au service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le 19 septembre 2022 © BestImage

