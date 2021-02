Diaporama Rihanna : Sa marque de vêtements Fenty s'arrête

Rihanna et le groupe LVMH interrompent les activités de la marque Fenty.

Rihanna pose pour la campagne publicitaire de "Savage x Fenty". New York, le 20 novembre 2019.

Rihanna resplendissante pour le défilé Savage X Fenty lors de la Fashion Week 2019 à New York, le 10 septembre 2019.

La nouvelle collection automne-hiver 2020 "Savage X Fenty" de Rihanna. Les modèles présentés seront disponibles à la vente sur Amazon et SavageX.com. Le 1er octobre 2020.

Exclusif - Rihanna sort dîner avec son compagnon A$AP Rocky (non photographié) et des amis chez Emilio Ballato, le restaurant du compagnon de Katie Holmes. New York, le 18 janvier 2021.