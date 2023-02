Diaporama : Selena Gomez VS Hailey Bieber : nouvelle attaque, la femme la plus suivie d'Instagram vise l'épouse de son ex

1 / 19 Selena Gomez VS Hailey Bieber : nouvelle attaque, la femme la plus suivie d'Instagram vise l'épouse de son ex

2 / 19 Selena Gomez a détrôné Kylie Jenner, elle est la femme la plus suivie sur Instagram avec plus de 380 millions d'abonnés. Selena Gomez lors de la 27e édition des Critics Choice Awards à Los Angeles. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

3 / 19 Une vieille vidéo montrant Hailey Bieber, la femme de Justin Bieber a refait surface. Selena Gomez y est allée de son petit commentaire. Selena Gomez au photocall de la 80ème cérémonie des Golden Globe, au "Beverly Hilton" à Los Angeles, le 10 janvier 2023. © BestImage, Zuma Press / Bestimage

4 / 19 "Désolée mais ma meilleure amie restera la meilleure dans ce qu'elle fait", Selena Gomez a pris la défense de sa BFF Taylor Swift. Selena Gomez au photocall de "Disney Upfront" à New York, le 17 mai 2022. © BestImage, WALTER / BESTIMAGE

5 / 19 De quoi faire ressurgir les oppositions entre les fans de Selena Gomez et Justin et Hailey Bieber. Justin Bieber et Hailey Rhode Bieber (Baldwin) au photocall de la 64ème édition des Grammy Awards au MGM Grand Garden à Las Vegas le 3 avril 2022. © BestImage, Agence / Bestimage

6 / 19 Selena Gomez a ensuite annoncé faire une nouvelle pause sur les réseaux sociaux... Selena Gomez lors de la première du film "Selena Gomez, My mind and me" à Hollywood le 2 novembre 2022. © BestImage, WALTER / BESTIMAGE

7 / 19 Ses millions de followers vont donc devoir se montrer très patients, encore une fois ! Selena Gomez lors de la 27ème édition des Critics Choice Awards à Los Angeles le 13 mars 2022. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

