Diaporama Serena Williams mariée à Alexis Ohanian : "Le mariage n'est pas synonyme de bonheur"

Serena Williams accompagne son mari Alexis Ohanian à l'avant-première du documentaire "The Games changers"

Serena Williams et son mari Alexis Ohanian en juin 2020.

Serena Williams, son mari Alexis Ohanian et leur fille Alexis en décembre 2020.

Serena Williams, son mari Alexis Ohanian et leur fille Alexis Olympia lors d'une promenade dans New York, le 7 mai 2019.

Exclusif - Serena Williams a visité le parc Disneyland Paris avec son mari Alexis Ohanian et leur fille Alexis Olympia Ohanian Jr et des membres de leur famille dont Oracene Price à Marne-la-Vallée le 7 juin 2018.

7 / 13

Alexis Ohanian et sa fiancée Serena Williams enceinte, le 1er mai 2017 à New York © Christopher Smith/AdMedia via Zuma/Bestimage