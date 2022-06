Diaporama : Sheila en deuil : elle rend un vibrant hommage à son ex-mari Yves Martin

Exclusif - Sheila et Michel Drucker - Soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris © Coadic Guirec - Giancarlo Gorassini/Bestimage

Sheila lors de la soirée L'année de la déprime (et même un peu plus...) aux Folies Bergère à Paris le 29 novembre 2021. © Alain Guizard / Bestimage

Sheila lors de la soirée L'année de la déprime (et même un peu plus...) aux Folies Bergère à Paris le 29 novembre 2021. © Alain Guizard / Bestimage

Exclusif - Sheila lors de la soirée L'année de la déprime (et même un peu plus...) aux Folies Bergère à Paris le 29 novembre 2021. © Alain Guizard / Bestimage

Sheila lors de la soirée L'année de la déprime (et même un peu plus...) aux Folies Bergère à Paris le 29 novembre 2021. © Alain Guizard / Bestimage

Ludovic Chancel et sa femme Sylvie Ortega Munos - Soirée cocktail dînatoire "Octobre Rose" au profit de l'association "à Chacun son Everest!" © CVS/Bestimage

14 / 14

Exclusif - Michel Drucker et Sheila - Soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022. Depuis 20 ans, retrouvez les plus grands moments de la télévision dans des émissions de variétés incontournables, des concerts mythiques, des documentaires rares, des plages de clips collector. La chaîne Melody c'est aussi une expertise de la musique à travers ses émissions, les experts de la chanson française et internationale vous dévoilent les petits secrets des légendes de la musique. Melody a fait le choix éditorial de mettre en avant le patrimoine de la variété française, des premiers tubes d'une multitude d'artistes. © Coadic Guirec - Giancarlo Gorassini/Bestimage