Sheila en deuil : elle rend un vibrant hommage à son ex-mari Yves Martin

Quelques années après avoir eu la tristesse de perdre son fils Ludovic par overdose de cocaïne, Sheila a vécu un second drame successif en perdant Lionel Leroy alias Yves Martin, avec qui elle était restée très proche. "C'est le coeur plein de chagrin que je vous écris. Yves nous a quittés ce week-end, avait écrit la chanteuse sur sa page Facebook. Il est parti discrètement, comme il avait choisi de faire sa vie. En grand épicurien, son talent, sa musique, ses fous rires, ses excès ont animé plus de 25 ans de ma vie." Avait-elle déclaré en forme d'hommage à son ancien compagnon. "En grand épicurien, son talent, sa musique, ses fous rires, ses excès ont animé plus de 25 ans de ma vie, expliquait-elle. Il me reste les magnifiques chansons qu'il a écrites, les spectacles que nous avons créés. Il est dans mon coeur. Laissons vivre sa musique."