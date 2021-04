Sheila et son mariage avec Ringo : son souvenir "horrible" de l'un "des jours les plus dramatiques" de sa vie...

Chanteuse populaire ayant vendu des millions de disques, Sheila affiche derrière elle une carrière longue de six décennies ! Alors, forcément, elle a vécu des hauts et bas aussi bien professionnellement que personnellement. Au sommet de sa gloire, elle s'était mariée à Ringo. Le jour de la cérémonie, tout est parti en vrille s'est-elle souvenue.

Dans 6 à la maison, Sheila était venue faire la promotion de son nouveau disque - sur lequel figure notamment une chanson hommage à son défunt fils Ludovic Chancel - et elle a bien évidemment regardé dans le rétroviseur. Revoyant des images de son mariage avec Ringo, en février 1973, la star a commenté l'évènement qui ne lui a malheureusement pas laissé de bons souvenirs, bien au contraire ! "C'est horrible. Cela a été un des jours les plus dramatiques de ma vie. J'avais préparé l'église, j'avais mis des fleurs... Moi je suis romantique. Personne n'était au courant. Il n'y avait pas eu de bans, rien. Et c'est Anne-Marie Peysson [ancienne speakerine et journaliste, NDLR] qui l'a annoncé sur RTL le matin de bonne heure", a-t-elle rappelé. Une info qu'avait volontairement fait fuiter son ancien producteur Claude Carrère... A cette époque, elle avait déjà des tubes à la pelle avec L'école est finie, Vous les copains, je ne vous oublierai jamais, Petite fille de français moyen ou encore Les Rois mages.

Une fois l'information du mariage de Sheila et Ringo diffusée, c'est alors la cohue à l'église Notre-Dame-de-la-Gare, dans le 13e arrondissement de Paris. "C'était terrible. Parce que là vous voyez des images, mais il y avait la foule qui poussait derrière, parce qu'ils avaient laissé rentrer les gens dans l'église. Donc tout le monde était accrochés, au sacristie, aux pylônes... Et devant, c'était le festival de Cannes, il y avait les photographes. On a fini avec le curé sur les genoux, qui nous trouvait pas les alliances. Enfin bon, je vous la fais courte. Mais c'est vrai que pour moi c'est pas un souvenir, c'est un truc terrible", a-t-elle ajouté.

Finalement, Sheila et Ringo ont divorcé en 1979. Elle a épousé Yves Martin en secondes noces en 2006 mais a divorcé de nouveau en 2016.