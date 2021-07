Sheila partage un très beau souvenir avec son fils Ludovic, mort il y a 4 ans

Le 7 juillet est synonyme de tragédie pour Sheila. Le 7 juillet 2007, la chanteuse de 75 ans perdait son fils unique Ludovic Chancel, mort des suites d'une overdose médicamenteuse. Bouleversée par la perte de son enfant, l'artiste française qui a connu la gloire dans les années 60 et 70 avec ses titres Spacer ou encore Pendant les vacances, pleure toujours la mort de son fils.

Hier, celle qui s'apprête à repartir en tournée a posté une touchante photographie de Ludovic et elle. Un cliché qui remonte à l'enfance du jeune Ludovic, que Sheila a eu avec Ringo Star, batteur des Beatles, qui fêtait ce même jour... ses 81 ans. "Une maman comme les autres...", a-t-elle écrit sous son post Instagram.

Sur la photo, Sheila, de son vrai nom Annie Chancel, apparaît avec un carré à franges, des lunettes de soleil rondes fumées et un pull rouge. Accroupie, elle est à côté de son fils, face à une chèvre. Le petit Ludovic, cheveux roux et l'air espiègle fixe l'animal. Un souvenir touchant qui a ému les abonnés de la star. "Une belle maman et son bout'chou", "Pensée pour Ludo aujourd'hui", "Trop belle cette photo. De là-haut, il peut être fier de sa maman", peut-on lire.