Diaporama Sophie Marceau recrutée par Amazon : quête d'amour à Los Angeles, la star s'offre une nouvelle comédie

1 / 13 Sophie Marceau recrutée par Amazon : quête d'amour à Los Angeles, la star s'offre une nouvelle comédie

2 / 13 Sophie Marceau quitte la France et s'installe à Los Angeles pour chercher l'amour... dans son prochain film, "I Love America". © Dominique Jacovides - Olivier Borde / Bestimage

3 / 13 Info - Sophie Marceau a perdu son père Benoît Maupu d'une longue maladie samedi 3 octobre. L'enterrement a eu lieu mardi 6 dans la plus stricte intimité dans le village de Segonzac - Sophie Marceau sur le tapis rouge de la cérémonie d'ouverture du 9ème festival international du film de Pekin, Chine, le 13 avril 2019. Sophie Marceau compose la délégation représentant la France lors du festival.

French actress Sophie Marceau on the red carpet for the opening ceremony of the ninth Beijing International Film Festival in Beijing, China, on April 13, 2019.

4 / 13 Sophie Marceau lors de la présentation du film "Mme Mills, une voisine si parfaite" au 21ème festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez le 19 janvier 2018. S.Marceau est la réalisatrice du film et interprète le rôle de Helène. © Dominique Jacovides / Bestimage

showing for the movie "Mme Mills, une voisine si parfaite" during 21th Alpe d'Huez comedy film festival on 19th january 2018

5 / 13 Sophie Marceau lors du Photocall extérieur pour le film "Mme Mills, une voisine si parfaite" au 21ème festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez le 19 janvier 2018. S.Marceau est la réalisatrice du film et interprète le rôle de Hélène. © Dominique Jacovides / Bestimage

Photocall for the movie "Mme Mills, une voisine si parfaite" during 21th Alpe d'Huez comedy film festival on 19th january 2018

6 / 13 Sophie Marceau - Avant Premiere du film "La Taularde" à l'ugc ciné-cité des Halles Paris le 13 septembre 2016. © Olivier Borde/Bestimage

'La Taularde' Paris Premiere At UGC Cine Cite Les Halles on September 13, 2016 in Paris, France.

7 / 13 Sophie Marceau au 73ème festival du film de Venise le 8 septembre 2016.

Sophie Marceau is seen arriving at hotel Excelsior during 73rd Venice Film Festival on September 08, 2016 in Venice, Italy.

8 / 13 Sophie Marceau en jean et t-shirt à la sortie de l'hôtel Crillon à Paris le 11 juin 2018.

9 / 13 Exclusif - Sophie Marceau en promotion pour son nouveau film 'Mme Mills' à Paris le 5 Mars 2018





10 / 13 Sophie Marceau lors du 21ème festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez le 20 janvier 2018. Sophie Marceau présente son film "Mme Mills, une voisine si parfaite" , qu'elle a réalisé et dans lequel elle interprète le rôle de Hélène.

© Dominique Jacovides / Bestimage

11 / 13 Théma - La cinquantaine en beauté - Exclusif - Prix Spécial - No web - Sophie Marceau (Ambassadrice du Chinese Business Club) au déjeuner du Chinese Business Club pour la journée internationale des femmes autour de son ambassadrice Sophie Marceau à l'hôtel Intercontinental à Paris le 8 mars 2016. Ce déjeuner a réuni environ 250 femmes. Sophie Marceau a reçu le prix Bucherer "femme de l'année 2016" et l'artiste Huang FengRong a réalisé en direct un portrait d'elle en feuilles d'or. © Rachid Bellak / Bestimage





12 / 13 Sophie Marceau (ambassadrice du Chinese Business Club) au photocall du déjeuner du Chinese Business Club à l'hôtel Intercontinental pour la journée internationale des femmes à Paris le 8 mars 2016. © Rachid Bellak / Bestimage