Diaporama : Stromae, 9 ans avec Coralie : complicité intacte pour les amoureux discrets, photo à l'appui

1 / 18 Stromae, 9 ans avec Coralie : complicité intacte pour les amoureux discrets, photo à l'appui

2 / 18 Stromae et sa femme Coralie Barbier ( enceinte) - Le chanteur Stromae, sa femme Coralie Barbier (styliste) et son frère Luc Junior Tam (directeur artistique) sont venus présenter au Bon Marché la 5 ème collection de vêtements de leur marque Moseart ( label créatif créé par Stromae - de son vrai nom Paul Van Haver - Moseart, anagrame de Stromae, lui-même anagramme de Maestro). Une collection unisexe dont les imprimés s'inspirent de l'art Déco et de l'Art nouveau qui ont façonné Bruxelles où ils vivent. Ils proposent également une ligne dédiée à la maison. Paris © BestImage

3 / 18 Le chanteur Stromae (nouvelle coupe de cheveux) et sa femme Coralie Barbier lors du photocall du Victoria's Secret Fashion 2016 au Grand Palais à Paris, France, le 30novembre 2016. © BOV/Bestimage © BestImage, © BOV/Bestimage

4 / 18 Stromae Défilé de mode prêt-à-porter Automne Hiver 2015, 2016. Valentino dans les jardins des Tuileries à Paris. Le Mardi 10 Mars 2015 © BestImage

5 / 18 Le chanteur Stromae (Paul van Haver) et sa femme Coralie Barbier - Photocall au défilé Chanel Collection Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté 2023 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), France, le 4 octobre 2022. © Olivier Borde/Bestimage © BestImage, © Olivier Borde/Bestimage

6 / 18 Stromae et sa femme Coralie Barbier ( enceinte) - Le chanteur Stromae, sa femme Coralie Barbier (styliste) et son frère Luc Junior Tam (directeur artistique) sont venus présenter au Bon Marché la 5 ème collection de vêtements de leur marque Moseart ( label créatif créé par Stromae - de son vrai nom Paul Van Haver - Moseart, anagrame de Stromae, lui-même anagramme de Maestro). Une collection unisexe dont les imprimés s'inspirent de l'art Déco et de l'Art nouveau qui ont façonné Bruxelles où ils vivent. Ils proposent également une ligne dédiée à la maison. Paris le 6 avril 2018 © BestImage

7 / 18 Exclusif - Le chanteur Stromae (Paul van Haver) et sa femme Coralie Barbier rentrent à l'hôtel Ritz après le défilé Chanel à Paris le 4 octobre 2022. © BestImage

8 / 18 Le chanteur Stromae (Paul van Haver) et sa femme Coralie Barbier - Front Row au défilé Chanel Collection Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté 2023 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), France, le 4 octobre 2022. © Olivier Borde/Bestimage © BestImage, © Olivier Borde/Bestimage

9 / 18 Le chanteur Stromae et sa femme Coralie Barbier - Défilé de mode "Kenzo" collection prêt-à-porter Printemps-Eté 2017 lors de la Fashion Week de Paris à la Cité de l'architecture et du patrimoine au Trocadéro à Paris, France, le 4 octobre 2016. © Agence/Bestimage © BestImage, © Agence/Bestimage

10 / 18 Le chanteur Stromae (Paul van Haver) et sa femme Coralie Barbier - Arrivées au défilé Thom Browne Collection Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté 2023 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), France, le 3 octobre 2022. © Denis Guignebourg/Bestimage © BestImage, © Denis Guignebourg/Bestimage

11 / 18 Stromae, sa femme Coralie Barbier ( enceinte) et son frère Luc Junior Tam - Le chanteur Stromae, sa femme Coralie Barbier (styliste) et son frère Luc Junior Tam (directeur artistique) sont venus présenter au Bon Marché la 5 ème collection de vêtements de leur marque Moseart ( label créatif créé par Stromae - de son vrai nom Paul Van Haver - Moseart, anagrame de Stromae, lui-même anagramme de Maestro). Une collection unisexe dont les imprimés s'inspirent de l'art Déco et de l'Art nouveau qui ont façonné Bruxelles où ils vivent. Ils proposent également une ligne dédiée à la maison. Paris le 6 avril 2018 © BestImage

12 / 18 Stromae - World Music Awards au sporting de Monaco le 27 mai 2014. © BestImage

13 / 18 Stromae et sa femme Coralie Barbier ( enceinte) - Le chanteur Stromae, sa femme Coralie Barbier (styliste) et son frère Luc Junior Tam (directeur artistique) sont venus présenter au Bon Marché la 5 ème collection de vêtements de leur marque Moseart ( label créatif créé par Stromae - de son vrai nom Paul Van Haver - Moseart, anagrame de Stromae, lui-même anagramme de Maestro). Une collection unisexe dont les imprimés s'inspirent de l'art Déco et de l'Art nouveau qui ont façonné Bruxelles où ils vivent. Ils proposent également une ligne dédiée à la maison. Paris le 6 avril 2018 © BestImage

14 / 18 Stromae (nouvelle coupe de cheveux) et sa femme Coralie Barbier au défilé "Victoria's Secret Paris 2016" au Grand Palais à Paris, le 30 novembre 2016. © Denis Guignebourg/Bestimage © BestImage, © Denis Guignebourg/Bestimage

15 / 18 Portrait de Stromae 2015 © BestImage

16 / 18 Le chanteur Stromae, se laisse pousser les cheveux, et sa femme Coralie Barbier - People sortant du défilé de mode "Louis Vuitton", collection prêt-à-porter Printemps-Eté 2017 à Paris, le 5 octobre 2016. © CVS/Veeren/Bestimage © BestImage, © CVS/Veeren/Bestimage

17 / 18 Le chanteur Stromae, se laisse pousser les cheveux, et sa femme Coralie Barbier - People arrivant au défilé de mode "Louis Vuitton", collection prêt-à-porter Printemps-Eté 2017 à Paris, le 5 octobre 2016.© Christophe Aubert via Bestimage © BestImage, © Christophe Aubert via Bestimage