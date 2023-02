Stromae, 9 ans avec Coralie : complicité intacte pour les amoureux discrets, photo à l'appui

Leur bonheur apparent n'a échappé à personne. Les internautes les ont d'ailleurs couverts de compliments : "Vous êtes un couple adorable", "On vous souhaite le meilleur", "Vous êtes magnifiques", "Meilleur couple", "Allez l'amour", "Les plus beaux." Ils ont non seulement été frappés par l'amour des tourtereaux mais surtout par le fait que Coralie comme Stromae n'avaient physiquement pas bougé d'un poil malgré toutes les péripéties que la vie a mises en travers de leur chemin.

J'ai cru que j'avais basculé dans la folie

En 2016, Stromae, au summum de son art et de sa carrière, annonce faire un break dans son parcours musical. Une pause plus que nécessaire puisque salvatrice pour lui. A l'époque, en tournée en Afrique, Paul Van Haven se voit administrer un traitement contre le paludisme, dont les effets secondaires sont plus que néfastes le concernant : "Aujourd'hui, je suis sensible aux crises d'angoisse. Il m'est déjà arrivé de devoir retourner d'urgence à l'hôpital. J'ai peu de regrets dans ma vie, mais, si je pouvais revenir en arrière et éviter de prendre du Lariam, je le ferais sans hésiter. J'ai cru que j'avais basculé dans la folie. Après 150 dates, j'étais à plat. Je n'ai pas supporté mon traitement anti paludisme, ça m'a filé des hallucinations. On m'a diagnostiqué une décompensation psychique. J'aurais pu faire une connerie, je n'étais plus moi-même" révélait-il à Marianne en mars 2022.

Deux ans plus tard, Stromae a peut-être abandonné la scène et la chanson (temporairement) mais l'artiste s'est consacré à d'autres projets : celui de la paternité notamment. En septembre 2018, Coralie Barbier mettait au monde leur premier enfant, un petit garçon dont le prénom n'est pas connu. Depuis, Stromae est "un papa omniprésent" et surtout Formidable.