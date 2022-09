Diaporama : Sylvester Stallone : De quoi l'accuse sa femme Jennifer dans les papiers du divorce ? Révélations

Sylvester Stallone et sa femme Jennifer Flavin au gala LACMA Art + Film à Los Angeles. © Birdie Thompson/AdMedia via Zuma/Bestimage

Sylvester Stallone et sa femme Jennifer Flavin - Arrivées à la 88e cérémonie des Oscars à Los Angeles le 28 février 2016.

Sylvester Stallone, sa femme Jennifer Flavin et leur fille Sistine - Montée des marches du film "Hors Normes" pour la clôture du 72ème Festival International du Film de Cannes. Le 25 mai 2019 © Borde / Bestimage

Sylvester Stallone et sa femme Jennifer Flavin à la sortie d'un restaurant à Los Angeles, le 21 septembre 2018.

Sylvester Stallone, sa femme Jennifer Flavin et leur fille Sistine - Montée des marches du film "Hors Normes" pour la clôture du 72ème Festival International du Film de Cannes. Le 25 mai 2019 © Borde / Bestimage

Sylvester Stallone, sa femme Jennifer Flavin - Montée des marches du film "Rambo : First Blood" lors du 72ème Festival International du Film de Cannes. Le 24 mai 2019 © Jacovides-Moreau / Bestimage

11 / 11

Sylvester Stallone avec sa femme Jennifer Flavin et leur fille Sistine Rose lors du dîner Millennium Media et du cocktail en l'honneur de Sylvester Stallone, organisé par Five Eyes Production sur la plage La Môme, lors du 72ème Festival International du Film de Cannes, le 24 mai 2019. © Rachid Bellak/Bestimage