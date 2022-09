Sylvester Stallone : De quoi l'accuse sa femme Jennifer dans les papiers du divorce ? Révélations

Le 19 août dernier, Jennifer Flavin a pris tout le monde de court en demandant le divorce avec le célèbre acteur Sylvester Stallone. Elle a notamment profité de cette requête pour régler ses comptes avec le père de ses trois filles Sophia (25 ans), Sistine (24 ans) et Scarlet (20 ans). Elle souhaite notamment "récupérer son nom de jeune fille" et l'accuse de "dilapider la fortune familiale" a indiqué Paris Match.

"Est-ce la vente de la maison à Los Angeles qui a mis le feu aux poudres", se demande le magazine, alors que le couple a récemment déménagé à Palm Bach, en Floride. Une demeure rachetée 58 millions de dollars par la star Adèle alors qu'elle était mise en vente à 110 millions de dollars. "Chacun vit sa vie financièrement et paie ses impôts de son coté" affirmait-elle l'an dernier, alors que Paris Match précise que l'acteur, dont la fortune est estimée à 400 millions de dollars, n'a jamais été très "partageur". Elle réclame aujourd'hui "la propriété exclusive de la demeure de Palm Beach", dont elle vient "d'achever la décoration".

Sylvester Stallone infidèle ?

Pourtant, il y a seulement trois mois, tout semblait encore rose entre eux, alors qu'ils se faisaient des déclarations d'amour respectives sur Instagram pour leur 25 ans de mariage. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que le couple explose. Le 14 mars 1994, alors qu'ils filaient le parfait amour, Jennifer Flavin recevait un courrier dans lequel l'acteur demandait à ce qu'ils se séparent. Elle apprenait trois jours plus tard qu'il avait une liaison avec Janice Dickinson (photographe et mannequin de profession) pour qui il avait tout plaqué afin de se concentrer sur elle et sur le bébé dont elle venait d'accoucher et dont il croyait être le père.

Réalisant, par l'intermédiaire d'un test de paternité, que le père se trouvait ailleurs, il stoppait cette relation avant de multiplier les conquêtes amoureuses puis de finalement retomber dans les bras Jennifer Flavin avec qui la flamme ne s'est finalement jamais éteinte, jusqu'à aujourd'hui. À noter que Sylvester Stallone est aussi papa de Seargeoh, issu de son précédent mariage avec Sasha Czack et de Sage, son fils aîné qu'il partage avec Starlin Wright mais qui est malheureusement décédé en 2012.