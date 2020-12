Diaporama Tina Kunakey, son mariage avec Vincent Cassel : elle dévoile le plus beau moment, en vidéo

Sortie des mariés lors du Mariage civil de Vincent Cassel et Tina Kunakey à la mairie de Bidart au pays basque, il y a deux ans. © Patrick Bernard / Guillaume Collet / Bestimage

Le 27 décembre 2020, Tina Kunakey a dévoilé le plus beau moment de son mariage avec Vincent Cassel (célébré en 2018 près de Biarritz). Oxmo Puccino leur a lu un texte.

Sortie des mariés lors du Mariage civil de Vincent Cassel et Tina Kunakey à la mairie de Bidart au pays basque le 24 août 2018. © Patrick Bernard / Guillaume Collet / Bestimage

