Diaporama : Véronique Jannot, maman de Migmar : une adoption chaotique, "c'était compliqué pour elle"

Exclusif - Véronique Jannot et sa fille Migmar - Photocall de la première du spectacle "Les Parisiennes" aux Folies Bergères à Paris le 24 mai 2018. Laurent Ruquier fait revivre Les Parisiennes pour un spectacle musical mêlant chant, danse, comédie. A.Dombasle, M.Galanter, H.Noguerra et I.Modja reprennent en live les succès pop et drôles du groupe culte des années 1960 et 1970. Laurent Ruquier, metteur en scène et animateur vedette de France 2, donne un nouveau souffle au spectacle qui le faisait rêver lorsqu'il était enfant. © Olivier Borde - Pierre Perusseau/Bestimage © BestImage, © Olivier Borde - Pierre Perusseau/Bestimage