Véronique Jannot, maman de Migmar : une adoption chaotique, "c'était compliqué pour elle"

Dans Rêve, son album écrit pendant le confinement, Véronique Jannot retombe en enfance et s'adresse aux plus petits. Une manière d'oublier l'environnement plutôt sombre dans lequel le monde avance depuis plusieurs mois. Entre le conflit en Ukraine, la remontée des cas de Covid, l'urgence climatique et la crise de manière générale, difficile d'avoir l'esprit léger en cette fin d'année mouvementée. Véronique Jannot s'est donc donné pour mission de remettre un peu de couleur dans ce tableau bien pâle. Un rôle qu'elle prend très à coeur, elle qui est aussi passée par des moments difficiles au cours de sa vie.

Dans les pages d'Ici Paris, Véronique Jannot est revenue sur le cancer de l'utérus qui l'a frappée quand elle n'avait que 22 ans. Si elle s'en est heureusement sortie, ses chances de tomber enceinte ont été grandement réduites. C'est ainsi que la comédienne, aujourd'hui âgée de 65 ans, s'est tournée vers l'adoption. C'est ainsi que Migmar est entrée dans sa vie. Mais les premiers contacts n'ont pas été simples comme elle l'a dévoilé au cours de l'interview : "Les premières années ont été délicates car c'était compliqué pour elle de changer d'environnement (elle a vécu au Tibet puis en Inde), de culture et on se retrouvait H24 ensemble."

Seul le temps a pu faire son travail : "Il a donc fallu s'apprivoiser, ça a pris un peu de temps." Au fil des mois, mère et fille ont réussi à trouver un équilibre qui ne fait que se renforcer : "Ce qu'on vit ensemble est de plus en plus beau. D'autant plus qu'elle souhaite devenir metteur en scène. Elle ne rêve que de ça aujourd'hui. On parle cinéma, de nos projets, elle derrière la caméra, moi devant, ce serait magique."

L'adoption, recours ultime

Véronique Jannot savoure pleinement cette relation mère-fille. D'autant plus qu'elle a bien failli ne jamais connaître la maternité. Devenue maman sur le tard, l'actrice confesse qu'avoir un enfant était loin d'être une priorité pour elle : "Je ne pensais pas adopter, je n'étais pas candidate. On s'est choisies toutes les deux avec Migmar." C'est donc après 50 ans que Véronique Jannot est devenue mère : "C'est un tsunami et ce n'est pas toujours la fête. [...] Même si c'était un peu compliqué, c'est à ce moment de ma vie que j'avais plus de temps pour elle." Un scénario parfait finalement !