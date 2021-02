Véronique Jannot maman : sa notoriété a "rendu les choses difficiles" pour sa fille Migmar

Quelle drôle d'aventure que celle d'être mère ! Cette expérience folle, Véronique Jannot ne pensait jamais la vivre. Atteinte d'un cancer de l'utérus à l'âge de 22 ans, elle s'était fait à l'idée d'une vie sans enfant. Et puis un jour, elle a croisé la route de Migmar, grâce à son association Graines d'Avenir. L'adolescente avait vécu au Tibet jusqu'à ses 7 ans, puis en Inde jusqu'à ses 15... ce qui explique que l'arrivée en France ait été un brin compliquée, au moment de l'adoption - effectuée sans le compagnon de l'actrice. D'autant plus que maman n'était pas vraiment une inconnue.

J'ai eu du mal à me faire des amies

"J'ai tout de suite adoré la France, la culture, la musique, les Français et la langue, que j'ai apprise très vite pour pouvoir m'intégrer, explique Migmar Jannot dans les colonnes du magazine Gala. J'ai eu du mal à me faire des amies au début, parce que j'étais assez réservée. J'avais eu une vie complètement différente des filles nées ici, je n'avais pas les mêmes repères. Et puis la notoriété de ma mère a parfois rendu les choses difficiles." Leur relation s'est nouée pour le meilleur et pour le pire. Il faut croire que la comédienne a eu une influence positive sur sa fille puisque celle-ci va suivre un stage dans une société de post-production avant de tenter d'intégrer une école de cinéma.

Verra-t-on bientôt leurs deux noms accolés sur la même affiche ? Et pourquoi pas ? Migmar, qui se prédestine à une carrière dans les métiers de l'image, a déjà deux chaînes Youtube. L'une sur laquelle elle donne des cours de français pour les Tibétains et une autre plus créative. Mère et fille n'auraient jamais pensé à un tel futur en se croisant pour la première fois en Inde. "Lorsqu'elle est entrée complètement dans ma vie, mon existence était tranquille, établie, se souvient Véronique Jannot. Devenir maman à 57 ans, c'est quand même un tsunami, d'autant que ce n'était plus une petite fille, mais une ado avec tout son bagage d'amour, d'envies, de colère, de frustrations, toute son histoire. Il faut du temps pour s'apprivoiser. Et en tant que parent, on a beau mettre tout son amour et son attention, quand il y a des salves de reproches à se prendre, c'est pour nous !"

