Véronique Jannot : L'adoption de sa fille Migmar sans son compagnon, elle s'explique

Sa vie a été emportée par une tempête d'amour, un jour, sans prévenir. Atteinte d'un cancer de l'utérus à l'âge de 22 ans, Véronique Jannot a appris très tôt qu'elle ne pourrait jamais porter d'enfant. La comédienne avait fait une croix définitive sur la maternité. Puis elle a croisé le regard de Migmar, des années plus tard, alors qu'elle s'occupait de son association Graines d'Avenir, à Dharamsala, dans le nord de l'Inde. Entre ces deux-là, ce fut une évidence.

Si vous suivez ses aventures dans la série Demain nous appartient (TF1), vous savez que le personnage de Véronique Jannot entretient des relations souvent tendues avec les membres de sa famille. Loin des plateaux de tournage, l'expérience a été différente. L'actrice, devenue subitement mère à 57 ans, a dû s'adapter aux émotions vives de cette fillette tibétaine, exilée au moment de leur rencontre. Et c'est pourquoi elle s'est éloignée de beaucoup de gens, pour privilégier ces liens qu'elles devaient tisser entre elles. "Avec ma maman, nous étions fusionnelles et comme je la voyais moins, ce fut assez difficile pour elle, se souvient-elle dans le magazine Gala. Elle est partie il y a quatre ans malheureusement. Je le regrette d'autant plus qu'elle aurait eu beaucoup de choses à partager avec Migmar."

Il aurait quelque part aimé adopter Migmar avec moi

Très discrète à propos de sa vie privée, Véronique Jannot n'évoque jamais ses compagnons - si ce n'est sa romance avec Laurent Voulzy. Il s'avère que quand elle a décidé de prendre Migmar sous son aile, elle était en couple... et sans doute l'est-elle toujours ! Pourtant, elle a choisi de remplir toutes les formalités administratives seule. "Mon compagnon m'a suivie dans cette histoire avec beaucoup d'amour, poursuit-elle. Il aurait quelque part aimé adopter Migmar avec moi, ç'aurait été quelque chose de beau à partager, mais c'était mon choix. Je reconnais que cela n'a pas été forcément facile à vivre pour lui, mais ça m'appartenait."

Aujourd'hui, Véronique Jannot constate avec le sourire aux lèvres que la relève est assurée. Migmar semble nourrir des ambitions professionnelles plutôt proches de celles de sa maman. "Notre relation est complice, précise la comédienne de 63 ans. Et nous avons désormais un domaine de plus qui nous rassemble, puisqu'elle s'est découvert une passion pour l'audiovisuel. J'ai l'impression qu'elle souhaite se diriger vers la mise en scène. Je peux lui donner des conseils, des avis et c'est formidable, d'autant que je n'ai rien poussé." On attend, avec impatience, de les voir réunies sur un projet...

