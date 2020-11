Véronique Jannot en larmes face aux magnifiques mots d'amour de sa fille adoptive Migmar

Faustine Bollaert a le don de savoir provoquer l'émotion chez ses invités dans La Boîte à secrets. Dans le nouveau numéro de l'émission de divertissement proposée par France 3 vendredi 6 novembre, ils sont plusieurs à n'avoir pas pu retenir leurs larmes, alors qu'ils s'étaient promis de ne pas craquer. D'abord Kendji Girac touché par la prestation de sa maman Carmen aux côtés de Jenifer, pour la reprise de son tube Les Yeux de la mama, puis Véronique Jannot.

La comédienne et chanteuse de 63 ans a été invitée par Faustine Bollaert à revenir sur certains de ses plus grands tubes dont Désir, désir et Aviateur. C'est avec beaucoup de plaisir que Véronique Jannot a redécouvert le clip magique d'Aviateur, sorti en 1988. Sublime dans un champ, la jeune chanteuse avait eu l'honneur d'être entourée par la Patrouille de France, dont les membres avaient réalisé une prestation tout spécialement pour son clip. Après le témoignage de deux d'entre eux, Faustine Bollaert a soudain enchaîné en demandant à Véronique Jannot : "Elle a quel âge votre fille aujourd'hui ?". Surprise par cette transition un peu brutale, la star lui a alors répondu : "Ma fille ? C'est bien pour passer du coq à l'âne !" "Ma fille va avoir 22 ans bientôt", a-t-elle enchaîné, entourée de Kendji Girac et Serge Lama, les deux autres invités de l'émission. Faustine Bollaert a ensuite voulu savoir si Migmar, la fille adoptive de son invitée connaissait "par coeur toutes ses chansons". "Ah oui, je crois qu'elle les connaît. Aviateur en tout cas, et Désir désir aussi, elle l'a beaucoup chantée", a assuré Véronique Jannot.

Et c'est alors que la chanteuse et comédienne a eu la surprise de découvrir un message vidéo enregistré par sa fille adoptive. L'émotion a été instantanée face à cette séquence. Il faut dire que les mots de Migmar étaient tout simplement parfaits. "Je voulais que tu saches à quel point je me sens chanceuse d'avoir une maman comme toi. Tu es magnifique, aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur, a débuté la jeune femme. Et tu dois savoir à quel point tes chansons me font rêver." Et c'est alors que Migmar a interprété un extrait de Désir désir, qu'elle a apprise par coeur. "Je t'embrasse fort, je t'aime maman", a-t-elle simplement conclu, mais de la meilleure façon qui soit.

Véronique Jannot a alors vu débarquer Laurent Voulzy sur le plateau de La Boîte à secrets pour justement interpréter ce titre qu'ils ont chanté ensemble dans les années 80. Elle n'a pu s'empêcher de le rejoindre sur scène... Les deux artistes n'ont pas seulement chanté ensemble, ils ont partagé une belle et grande histoire d'amour. Laurent Voulzy lui a aussi écrit Aviateur.

Véronique Jannot avait promis de l'émotion aux plus de 9000 abonnés qui la suivent sur Instagram, elle n'a pas menti. Elle a également vu son cheval Alboroto débarqué sur le plateau et Richard Cocciante chanter pour elle.