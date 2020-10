Véronique Jannot séparée de Laurent Voulzy : "C'était une grande et belle histoire"

Présente dans le show business depuis les années 1970, Véronique Jannot est une figure populaire auprès des Français ; quand elle ne partage pas de clivants conseils pour lutter contre le cancer. La comédienne et chanteuse a touché le public grâce à ses rôles (Paul et Virginie, Le Toubib, Pause café...), mais elle est aussi entrée dans les coeurs en raison de sa belle histoire d'amour avec Laurent Voulzy.

Si Véronique Jannot a mené une carrière qui lui a apporté beaucoup de joie, force est de constater que sa vie privée, elle, lui a apporté son lot de malheurs. Victime étant jeune d'un cancer de l'utérus, elle s'est retrouvée stérile après une mauvaise décision médicale. Côté coeur, elle a partagé sa vie avec le pilote de Formule 1 Didier Pironi, malheureusement mort dans une course de bateaux offshore en 1987. Après quoi, elle a vécu une belle histoire avec le chanteur Laurent Voulzy pendant une dizaine d'années. Une discrète romance qui a aussi été marquée par une collaboration musicale sur le titre Désir, désir. Le couple s'était rencontré sur un plateau de télévision. "Juste après l'émission, il y a un petit mot qui est glissé sous la porte. Je regarde et c'est marqué 'Je vous adore. Laurent Voulzy'", avait-elle confié en 2013 dans La Parenthèse inattendue sur France 2.

Véronique Jannot avait alors ajouté : "On s'est retrouvés, je crois, la semaine d'après dans une soirée au profit des orphelins de la police. Là, on a parlé. Je lui ai dit : 'J'adorerais que vous me fassiez une chanson.' Il me dit 'D'habitude, je n'en fais pas, je ne compose que pour moi et pour Souchon, mais j'adore votre voix et je vais le faire. J'ai envie de le faire'." De collaborateurs, ils sont ensuite devenus amants. "Ça a duré dix ans. On riait beaucoup... C'était une grande et belle histoire", avait confié Laurent Voulzy en 2000 dans des propos rapportés par France dimanche. "Puis la passion s'est étiolée, et l'actrice est partie, laissant le compositeur dévasté", écrivait alors le magazine pour justifier la raison de cette rupture sur laquelle Véronique Jannot et Laurent Voulzy ne se sont jamais directement exprimés.

Laurent Voulzy s'est depuis marié à Mirella Lepetit. Quant à Véronique Jannot, elle semble aujourd'hui célibataire. La star a adopté une petite fille prénommée Migmar originaire du Tibet.