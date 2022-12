Brigitte Macron : 100% classe et jambes de rêve pour un rendez-vous très spécial à l'Elysée

Ce lundi avait une saveur particulière pour la première dame, Brigitte Macron. La femme du président recevait la visite d'Olena Zelenska, la femme de Volodymyr Zelensky, président ukranien, en plein conflit avec la Russie. A l'occasion d'une conférence exceptionnelle organisée à Paris au sujet de cette terrible guerre et de la reconstruction de l'Ukraine, les deux femmes se sont retrouvées. C'est plus chic et élégante que jamais, même en pleine vague de froid, que Brigitte Macron a attendu son invitée sur le perron du palais de l'Elysée.

Brigitte Macron portait un sublime tailleur-jupe en tweed, agrémentée de boutons dorés. Pour braver les températures glaciales de ce milieu du mois de décembre, la première dame avait opté pour une paire de collants noirs opaques galbant parfaitement ses jambes de rêve. Face à elle, Olena Zelenska n'était pas en reste. Digne, la première dame ukrainienne a été accueillie les bras ouverts par Brigitte Macron. Pour l'occasion, Olena portait un ensemble noir très chic et de circonstances.

Au fil du temps, et particulièrement depuis le début du conflit, Brigitte Macron et Olena Zelenska sont devenues de grandes amies. Leurs retrouvailles de ce lundi 12 décembre étaient d'ailleurs des plus chaleureuses. Les deux femmes se sont prises dans les bras et ont même échangé une bise, traductrice du bonheur qu'elles avaient de se retrouver depuis leur rencontre au mois de septembre. Un lien qui unit autant les deux femmes que leurs présidents de maris.

L'union fait la force

Les dirigeants du G7 tiendront ce lundi un sommet virtuel consacré notamment à l'invasion russe de l'Ukraine et ses conséquences, a annoncé lundi le gouvernement allemand. Les dirigeants des sept pays - Etats-Unis, Allemagne, France, Italie, Grande-Bretagne, Canada et Japon-- devraient tenir ce sommet en ligne dans l'après-midi. Le chancelier allemand Olaf Scholz, qui assure cette année la présidence du G7, donnera dans la foulée une conférence de presse à Berlin à 16H30 GMT.

Dimanche, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est entretenu tour à tour avec ses homologues américain Joe Biden et français Emmanuel Macron pour préparer ce sommet, ainsi qu'une conférence de soutien à l'Ukraine organisée mardi à Paris. Selon l'Elysée, "des chefs d'Etat, des chefs de gouvernement, des ministres" de 47 pays, de même que le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, participeront à cette conférence de soutien.

Le président des Etats-Unis a réitéré dimanche son soutien à l'Ukraine, selon la Maison Blanche. Ces sommets interviennent alors que les forces russes visent les infrastructures des services publics de base, provoquant, entre autres, des coupures d'électricité affectant des millions de personnes en plein hiver.