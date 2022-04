Diaporama Vianney et Joyce Jonathan inséparables : un "coup de foudre" très particulier

Joyce Jonathan et Vianney (chanteur) - Soirée Samsung " New Edge Night " pour la sortie du nouveau Samsung Galaxy GS6 edge à la piscine Molitor à Paris

Claudio Capéo, Vianney (Vianney Bureau), Didier Deschamps, parrain de l'Opération Pièces Jaunes 2020, Jean-Luc Reichmann, la Première Dame Brigitte Macron, présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France, Natacha Rafalski, présidente de Disneyland Paris, Joyce Jonathan et des enfants hospitalisés avec la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France Disneyland Paris a accueilli 300 enfants hospitalisés avec la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France pour une journée inoubliable en compagnie de la Première Dame et présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France, le parrain de l'Opération Pièces Jaunes 2020, la présidente de Disneyland Paris et d'autre personnalités à Marne-la-Vallée, France, le 29 janvier 2020. © Dominique Jacovides/Bestimage

13 / 14

Claudio Capéo, Vianney (Vianney Bureau), Didier Deschamps, parrain de l'Opération Pièces Jaunes 2020, Jean-Luc Reichmann, la Première Dame Brigitte Macron, présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France, Natacha Rafalski, présidente de Disneyland Paris, Joyce Jonathan et des enfants hospitalisés avec la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France Disneyland Paris a accueilli 300 enfants hospitalisés avec la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France pour une journée inoubliable en compagnie de la Première Dame et présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France, le parrain de l'Opération Pièces Jaunes 2020, la présidente de Disneyland Paris et d'autre personnalités à Marne-la-Vallée, France, le 29 janvier 2020. Lors de cette journée riche en émotions, Disneyland Paris a réaffirmé son engagement de longue date envers l'opération Pièces Jaunes et la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France. Depuis plus de 27 ans, Disneyland Paris contribue à l'opération Pièces Jaunes en menant des collectes internes avec les fameuses tirelires jaunes et en faisant don des pièces jetées par les visiteurs dans les fontaines des parcs. Les enfants venus de divers hôpitaux français ont pu oublier le temps d'une journée les soucis de leur quotidien en plongeant dans la magie de Disneyland Paris. © Dominique Jacovides/Bestimage