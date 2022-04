Vianney et Joyce Jonathan inséparables : un "coup de foudre" très particulier

Interviewée par Closer en 2016, la jolie brune avait confirmé s'entendre parfaitement avec Vianney et avoir eu un coup de foudre pour le chanteur. Mais strictement amical. "C'est un ami, un très bon ami. C'est un coup de foudre amical. Musicalement, on s'entend très bien. Nous avons énormément de points communs. Mais ça ne va pas au-delà", avait-elle confié.

Célibataire à l'époque, elle avait expliqué à quel point il était difficile de trouver l'amour depuis l'avènement des réseaux sociaux. Romantique et fleur bleue, elle regrettait ce "shopping en amour" disponible via les applications de rencontre en ligne du type Meetic, Tinder ou Happn.

"Au final, c'est beaucoup plus difficile d'aboutir, car on ne donne pas sa chance à ce qui nous est proposé. Il suffit d'un obstacle et on zappe... Avec le métier que je fais, ce n'est pas forcément facile de rencontrer quelqu'un. Généralement, quand des amis veulent t'inviter, c'est le week-end, on est souvent en concert... De plus, je suis très solitaire. En même temps, tout va bien, je ne suis pas à l'affût" avait-elle révélé, admettant néanmoins qu'elle pourrait facilement craquer pour "Pio Marmaï" ou "Louis Garrel".

Toujours très bons amis, Vianney et Joyce Jonathan ont depuis rencontré l'amour, chacun de leur côté. L'interprète du titre Les P'tites jolies choses est d'ailleurs devenue maman d'une petite fille née le 2 novembre 2020, fruit de son amour avec son compagnon originaire de Corse, Martial.

De son côté, Vianney est en couple avec la violoncelliste Catherine Robert depuis 2016 avec laquelle il se serait marié le 14 juillet 2020. En octobre 2021, Vianney a révélé sur Twitter être père d'un garçon.