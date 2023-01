Diaporama : Vincent Cassel : Cette raison bouleversante pour laquelle il n'a jamais joué avec son célèbre père

1 / 11 Extrait - Vincent Cassel dans "le portrait de la semaine" de Sept à huit, dimanche 29 janvier 2023. © TF1, Sept à huit

2 / 11 Vincent Cassel à l'avant-première du film "Asterix et Obelix: L'Empire du Milieu" au cinéma Pathé La Joliette à Marseille, France, le 28 janvier 2023. © Jean-René Santini/Bestimage Celebs attend the "Asterix et Obelix: L'Empire du Milieu" Premiere at Pathé La Joliette cinema in Marseille, France, on January 28, 2023. © BestImage, Jean-René Santini

3 / 11 Vincent Cassel à l'avant-première du film "Asterix et Obelix: L'Empire du Milieu" au cinéma Pathé La Joliette à Marseille, France, le 28 janvier 2023. © Jean-René Santini/Bestimage Celebs attend the "Asterix et Obelix: L'Empire du Milieu" Premiere at Pathé La Joliette cinema in Marseille, France, on January 28, 2023. © BestImage, Jean-René Santini

4 / 11 Vincent Cassel à l'avant-première du film "Asterix et Obelix: L'Empire du Milieu" au cinéma Pathé La Joliette à Marseille, France, le 28 janvier 2023. © Jean-René Santini/Bestimage Celebs attend the "Asterix et Obelix: L'Empire du Milieu" Premiere at Pathé La Joliette cinema in Marseille, France, on January 28, 2023. © BestImage, Jean-René Santini

5 / 11 Exclusif - Vincent Cassel - Arrivées à la première du film Astérix et Obélix "L'Empire du Milieu" au cinéma Le Grand Rex à Paris le 15 janvier 2023. © BestImage, Agence

6 / 11 Guest, Vincent Desagnat, Julie Chen, Bun Hay Mean, Marion Cotillard, Audrey Lamy, le chanteur M (Matthieu Chedid), José Garcia, Vincent Cassel, Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Ramzy Bedia et guest à l'avant-première du film "Asterix et Obelix: L'Empire du Milieu" au cinéma Pathé La Joliette à Marseille, France, le 28 janvier 2023. © Jean-René Santini/Bestimage © BestImage, Jean-René Santini

7 / 11 Exclusif - Prix Spécial - Marion Cotillard et Vincent Cassel - Première du film Astérix et Obélix "L'Empire du Milieu" au cinéma Le Grand Rex à Paris le 15 janvier 2023. © Bertrand Rindoff / Bestimage © BestImage, Bertrand Rindoff

8 / 11 Vincent Cassel et sa femme Tina Kunakey - Photocall en front row du défilé "Le Raphia" de la maison Jacquemus au Bourget le 12 décembre 2022. © Veeren / Clovis / Bestimage Front row photo of the Jacquemus fashion show "Le Raphia" at Le Bourget on 12 December 2022. © BestImage, Veeren / Clovis

9 / 11 Vincent Cassel et sa femme Tina Kunakey - Photocall en front row du défilé "Le Raphia" de la maison Jacquemus au Bourget le 12 décembre 2022. © Veeren / Clovis / Bestimage Front row photo of the Jacquemus fashion show "Le Raphia" at Le Bourget on 12 December 2022. © BestImage, Veeren / Clovis

10 / 11 Vincent Cassel, sa femme Tina Kunakey, Adèle Exarchopoulos, Aya Nakamura, Damso, Jonathan Cohen, SCH - Photocall en front row du défilé "Le Raphia" de la maison Jacquemus au Bourget le 12 décembre 2022. © Veeren / Clovis / Bestimage © BestImage, Veeren / Clovis