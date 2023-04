Diaporama : Xavier de Moulins en couple avec une journaliste : ses confidences sur leur mariage inattendu et mouvementé !

1 / 15 Xavier de Moulins en couple avec une journaliste : ses confidences sur leur mariage inattendu et mouvementé !

2 / 15 Animateur et journaliste sur M6, Xavier de Moulins est également un écrivain et un homme casé ! Xavier de Moulins - 25ème édition du Festival du Livre à Nice. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

3 / 15 Il est en effet en couple depuis 2001 avec Anaïs Bouton , présentatrice sur Paris Première. Archives - Xavier de Moulins et sa femme Anaïs Bouton (directrice des programmes de Paris Première) lors du gala du Marrakech du rire au Palais Baadi à Marrakech. © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

4 / 15 Et en 2009, il s'est uni à sa moitié de manière totalement inattendue à Las Vegas ! Xavier de Moulins et sa femme Anais Bouton (directrice des programmes de Paris Premiere) - Soirée "Stars et Saveurs" à l'occasion de la nouvelle carte élaborée par le chef Pierre Gagnaire au Fouquet's à Paris le 12 octobre 2015. © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

5 / 15 " On avait fait le tour de la ville, on avait une heure à tuer, et je me suis dit : 'Tiens, on va se marier !'. Ce qui est paradoxal, c'est que je suis totalement contre le mariage ", avait-il raconté au magazine TV Grandes Chaînes . Xavier de Moulins et sa femme Anais Bouton (directrice des programmes de Paris Premiere) - Ouverture du Festival Marrakech du Rire 2015. Le 13 juin 2015 à Marrakech © BestImage, Agence / Bestimage

6 / 15 Force est de constater que Xavier de Moulins n'a jamais regretté sa décision de s'unir à Anaïs Bouton, avec qui il a également fondé une famille. Xavier de Moulins et sa femme Anais Bouton (directrice des programmes de Paris Premiere) - Ouverture du Festival Marrakech du Rire 2015. Le 13 juin 2015 à Marrakech © BestImage, Agence / Bestimage

7 / 15 En effet, l'homme de télé a eu deux filles avec elle – Tosca (17 ans) et Bianca (13 ans). Il est également le papa de Gaïa-Lou (21 ans), née de son mariage précédent. Exclusif - Xavier de Moulins à la sortie des studios RTL à Paris. Le 3 février 2020 © Panoramic / Bestimage © BestImage, Panoramic / Bestimage

8 / 15 M6 présente ses nouveaux décors pour le "12.45" et le "19.45" © M6

9 / 15 Xavier du Moulins a sorti un nouveau livre le 8 mars 2023, "La Nuit des pur-sang", aux éditions Flammarion

10 / 15 Xavier de Moulins - Les célébrités assistent au Grand Prix d'Amérique 2023 à l'hippodrome de Vincennes, à Paris le 29 janvier 2023. © BestImage, Lionel Urman / Panoramic / Bestimage

11 / 15 Xavier de Moulins à la première du film "Babylon" au cinéma Le Grand Rex à Paris, France, le 14 janvier 2023. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

12 / 15 Xavier De Moulins - Photocall du Prix de Diane Longines 2022 à Chantilly le 19 juin 2022. © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

13 / 15 Xavier De Moulins - Photocall du Prix de Diane Longines 2022 à Chantilly le 19 juin 2022. © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

14 / 15 Xavier de Moulins - Obsèques de Laurent Vimont (PDG de Century 21) en l'église Notre-Dame de Grâce de Passy à Paris. Le 24 mars 2022 © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage