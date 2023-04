Xavier de Moulins en couple avec une journaliste : ses confidences sur leur mariage inattendu et mouvementé !

Xavier de Moulins est comme tous les jours attendu sur M6 ce lundi 3 avril, à la présentation du 19:45 du lundi au jeudi. Le journaliste à la voix grave résumera l'actualité du jour en direct, après quoi il retrouvera sa famille. Car Xavier de Moulins est en couple avec Anaïs Bouton depuis 2001, une journaliste et animatrice qui officie sur Paris Première. Plutôt discret lorsqu'il s'agit de faire des confidences sur sa vie privée, il s'était laissé aller en 2019 à révéler quelques détails sur son mariage pas du tout prévu avec sa moitié, lequel a eu lieu lors de vacances à Las Vegas, aux États-Unis, en 2009.

"Ma femme n'était pas au courant. Elle m'avait juste dit en arrivant à Las Vegas : 'Je suis sûre d'une chose, c'est que je ne me marierai jamais avec toi !' On avait fait le tour de la ville, on avait une heure à tuer, et je me suis dit : 'Tiens, on va se marier !'. Ce qui est paradoxal, c'est que je suis totalement contre le mariage. Dans la vie, il faut parfois se laisser porter", avait raconté celui qui a sorti un nouveau livre, La nuit des pur-sang, le 8 mars dernier éditions Flammarion, au magazine TV Grandes Chaînes.

Force est de constater que Xavier de Moulins n'a jamais regretté sa décision de s'unir à Anaïs Bouton, avec qui il a également fondé une famille. En effet, l'homme de télé a eu deux filles avec elle – Tosca (17 ans) et Bianca (13 ans). Il est également le papa de Gaïa-Lou (21 ans), née de son mariage précédent.

Ça peut partir à tout moment

Lors de cette interview, Xavier de Moulins se confiait également brièvement sur son quotidien mouvementé à la maison avec sa femme, au tempérament de feu comme lui. "Je suis humain. Je réserve ce trait de caractère à quelques personnes dont Anaïs Bouton. Ça peut effectivement partir à tout moment. J'ai des origines slaves, elle, méditerranéennes. Ça donne un sacré cocktail ! Disons que c'est très vivant à la maison. Ma femme est un personnage ; elle est extrêmement brillante, cultivée et intelligente. Elle peut tout faire. Elle est très étonnante", rapportait-il.

Sur RTL en 2021, il déclarait par ailleurs : "Avec notre métier à tous les deux de journalistes, l'avantage, c'est qu'on se comprend tout de suite quand on parle de ce qu'on a fait dans la journée. Mais, parfois, quand on va un peu vite, ça peut être assez direct. Parfois, un peu trop direct, il faut que je mette plus de formes".

Le 12:45 et le 19:45 se renouvellent

Dès le 17 avril prochain, les fidèles du 12:45 et du 19:45 auront le droit à du changement ! En effet, le plateau des émissions se modernise puisqu'un écran plus grand sera installé, de 100 m2, ainsi qu'un plateau virtuel de 600 m2. Une véritable immersion dans l'actualité ! Ainsi, chaque rubrique aura son propre décor. "Les nouvelles technologies intégrées proposeront encore plus de réalité augmentée au service de l'éditorial. L'ensemble du travail a été créé et réalisé en interne, piloté par Jean-Marie Julhes, directeur artistique M6 et RTL. À travers des mouvements de caméras spécifiques et des pans entiers de décors repensés, cette réalité augmentée proposera des décors spécifiques pour chacune des nouvelles rubriques", a expliqué la chaîne dans un communiqué.