Xavier de Moulins fait une révélation familiale en plein débat, le plateau de Quelle époque sous le choc

Face à Léa Salamé, Christophe Dechavanne et Phillipe Caverivière qui était très (trop ?) en forme, Xavier de Moulins était venu sur le plateau de l'émission Quelle époque !, le samedi 1er avril, pour faire la promotion de son ouvrage, La nuit des pur-sang. Et face aux autres invités, il a évoqué une tragédie familiale.

Face à Jeanne Herry (fille de Miou-Miou et Julien Clerc), réalisatrice de Je verrai toujours vos visages, sorti ce mercredi 29 mars, lequel traite de la justice restaurative qui consiste à faire rencontrer des victimes et des auteurs d'infraction, le père de famille, a tenu à parler de "violences ordinaires" et des conséquences sur les victimes et leurs proches.

Pour ce faire, face aux différentes personnes présentes en plateau et aux 1,38 million de téléspectateurs, ce passionné d'équitation qui monte plusieurs fois par semaine, a raconté le drame vécu par sa maman. "J'ai appelé ma mère juste après avoir vu votre film parce qu'il se trouve que ma mère, il y a très longtemps, a été prise en otage dans une banque. Dans un hold-up. Quand on est rentrés à la maison, elle nous l'a dit. Ça nous a tous évidemment stupéfaits. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça quand on est petit garçon ?", a-t-il déclaré.

Après avoir vu Je verrai toujours vos visages, Xavier de Moulins a donc demandé à sa mère comment elle avait vécu les jours qui ont suivi ce terrible événement. "Elle m'a dit : 'J'ai eu très peur, très longtemps, mais je n'ai rien pu te dire parce que tu étais mon enfant.' Aujourd'hui, elle a 87 ans et tout va bien, mais elle a eu cette solitude de ne pas pouvoir partager ce traumatisme."

Voilà un pan de sa vie familiale qu'on ne connaissait donc pas. Les informations personnelles sur Xavier de Moulins ne sont de toute façon pas bien nombreuses. On sait qu'il s'est marié sur un coup de tête avec sa chérie Anaïs Bouton. Le journaliste, cavalier et auteur est aussi papa de trois filles, Tosca et Bianca (avec Anaïs) et de Gaïa-Lou, née de sa relation avec une ancienne compagne.