Xavier de Moulins papa de trois enfants : "Ça peut être pénible au quotidien"

Xavier de Moulins, présentateur du 19:45 et de 66 minutes sur M6, est un journaliste qui prend son travail très au sérieux, mais c'est aussi un papa gâteau. Interviewé par TV Grandes Chaînes, l'homme de 48 ans a fait de rares confidences sur ses filles Gaïa-Lou, 17 ans, issue son premier mariage), et Tosca (13 ans) et Bianca (9 ans), nées de son union avec Anaïs Bouton.

Entre son travail pour M6 et la rédaction de ses romans, Xavier de Moulins est un homme très occupé. Mais comme il le dévoile parfois sur son compte Instagram, dès qu'il a du temps libre, il le consacre à ses filles. Ce père de famille est en effet très proches de ses enfants. Il explique : "Je suis un père, mais aussi une mère, le tout regroupé dans un même corps. Je pense que les hommes devraient plus laisser parler leur part féminine. Mais attention, je peux aussi être un fantôme et m'absenter quand ça me gonfle. Parfois, avec mes trois filles, on se boude, c'est animal. Avoir des enfants est la plus belle chose qui me soit arrivée, mais ça peut être très pénible au quotidien, notamment avec les adolescents."

Dans ce même entretien, Xavier de Moulins a aussi fait savoir qu'il entretenait une relation parfois volcanique avec son épouse. "Je suis humain. Je réserve ce trait de caractère à quelques personnes, dont Anaïs Bouton. Ça peut effectivement partir à tout moment. J'ai des origines slaves, elle, méditerranéennes. Ça donne un sacré cocktail ! Disons que c'est très vivant à la maison", a-t-il déclaré.