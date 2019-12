Xavier de Moulins papa : tendre message pour les 18 ans de sa fille aînée

Si Xavier de Moulins mène une vie à cent à l'heure, c'est grâce à sa carrière désormais établie et bien remplie. Pour autant, le journaliste ne ménage pas ses efforts pour accorder du temps à sa vie privée. Papa de trois filles, il n'a jamais caché son côté "papa gâteau". Aussi, le lundi 16 décembre 2019 était un jour un peu spécial pour le célèbre présentateur du 19:45 et de 66 minutes sur M6. En effet, son aînée Gaïa-Lou n'est plus une petite fille puisqu'elle fêtait ses 18 ans ce jour-là.

Sur Instagram, Xavier de Moulins a profité de cette occasion pour adresser un message plein d'amour à son enfant, issue de son premier mariage. "Je savais qu'un jour tu aurais 18 ans, mais j'ignorais que cela arriverait aussi vite. Le temps file, et coule entre nos doigts et l'espace de deux pas de danse... Nous voilà. Embrasse la vie et embrase la même aussi parfois ! Joyeux anniversaire trésor", a écrit le papa en légende dz sa publication. Sur la photo, on peut voir Gaïa-Lou de profil, quelques années auparavant, en tenue de danse et la main délicatement posée sur la barre de classique.