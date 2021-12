Xavier De Moulins "très dur" avec sa femme Anaïs ? Il admet devoir "mettre plus de formes..."

D'ordinaire très discrets, Xavier de Moulins et son épouse Anaïs Bouton se sont confiés sur leur tout nouveau projet commun le 4 décembre 2021 dans l'émission On refait la télé sur RTL. Parents de Tosca et Bianca, les deux journalistes pourraient bien avoir un rêve à réaliser en duo, co-animer un débat télévisé pour les futures élections présidentielles de 2022.

Face à l'animateur Éric Dussart, la jolie blonde qui travaille sur Paris Première et sur RTL a commencé par confier que cette idée lui "traversait vachement l'esprit". Son mari, un brin moqueur, a répondu que ce projet ne le "traversait pas vachement" mais il a cependant ajouté : "C'est un projet qui pourrait m'emporter. (...) On pourrait faire une émission politique ensemble, ce serait bien. J'aimerais bien, pour les présidentielles, qu'on puisse recevoir un invité ensemble. Entre les deux tours. On pourrait l'animer ensemble".