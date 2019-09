Xavier de Moulins, son mariage inattendu : "Ma femme n'était pas au courant"

Animateur et journaliste sur M6, Xavier de Moulins est également un écrivain et un homme casé ! Le séduisant présentateur du 19:45 et de 66 minutes sur M6 est en couple depuis 2001 avec Anaïs Bouton, présentatrice sur Paris Première. Très peu enclin aux confidences, l'homme de 48 ans a pourtant révélé à quoi avait ressemblé son mariage. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette union était inattendue !

"Ma femme n'était pas au courant. Elle m'avait juste dit en arrivant à Las Vegas : 'Je suis sûre d'une chose, c'est que je ne me marierai jamais avec toi !' On avait fait le tour de la ville, on avait une heure à tuer, et je me suis dit : 'Tiens, on va se marier !' Ce qui est paradoxal, c'est que je suis totalement contre le mariage. Dans la vie, il faut parfois se laisser porter", a-t-il raconté au magazine TV Grandes Chaînes.

Xavier de Moulins, qui a eu deux filles avec Anaïs Bouton – Tosca (13 ans) et Bianca (9 ans) – son aînée, Gaïa-Lou (17 ans) est née de son mariage précédent –, ne cache pas dans la suite de l'entretien qu'entre sa femme et lui, cela peut être parfois mouvementé à cause de leurs tempéraments volcaniques respectifs. "Je suis humain. Je réserve ce trait de caractère à quelques personnes dont Anaïs Bouton. Ça peut effectivement partir à tout moment. J'ai des origines slaves, elle, méditerranéennes. Ça donne un sacré cocktail ! Disons que c'est très vivant à la maison. Ma femme est un personnage ; elle est extrêmement brillante, cultivée et intelligente. elle peut tout faire. Elle est très étonnante."