Xavier de Moulins "totalement" contre le mariage : cérémonie surprise à Las Vegas avec Anaïs Bouton !

Xavier de Moulins est on ne peut plus sérieux quand il s'agit de présenter les informations aux téléspectateurs sur M6. En ce qui concerne la sphère privée, le journaliste de 50 ans est un peu plus détendu voire quasiment imprévisible. En 2009, alors qu'il profite de vacances bien méritées aux Etats-Unis avec Anaïs Bouton, sa compagne, Xavier de Moulins a complètement vrillé puisqu'il s'est marié à sa chérie sur un coup de tête : "Ma femme n'était pas au courant. Elle m'avait juste dit en arrivant à Las Vegas : 'Je suis sûre d'une chose, c'est que je ne me marierai jamais avec toi !' On avait fait le tour de la ville, on avait une heure à tuer, et je me suis dit : 'Tiens, on va se marier !' Ce qui est paradoxal, c'est que je suis totalement contre le mariage. Dans la vie, il faut parfois se laisser porter" avait-il confié au magazine TV Grandes chaînes. Quand il se laisse aller, Xavier de Moulins ne fait pas les choses à moitié !

Se dire "oui" sans réfléchir n'a pas précipité la chute du couple. Bien au contraire ! Par la suite, les amoureux sont devenus parents de deux filles, Tosca et Bianca, dont la demi-soeur Gaïa-Lou est née de l'union de Xavier de Moulins avec une ancienne compagne. Comme tous les couples, le journaliste et Anaïs Bouton traversent des périodes de turbulences, la faute à leur fort caractère selon les dires du présentateur d'M6 : "Je suis humain. Je réserve ce trait de caractère à quelques personnes dont Anaïs Bouton. Ça peut effectivement partir à tout moment. J'ai des origines slaves, elle, méditerranéennes. Ça donne un sacré cocktail ! Disons que c'est très vivant à la maison."

Ces petits couacs du quotidien et de la vie professionnelle - ils passent tous les deux à la télévision - n'impactent pas la vie privée de Xavier de Moulins et d'Anaïs Bouton. Malgré les disputes et les tensions, les amoureux se vouent une admiration sans faille. "Ma femme est un personnage. Elle est extrêmement brillante, cultivée et intelligente. Elle peut tout faire. Elle est très étonnante" confiait-il encore à TV Grandes Chaînes. Cela ne l'empêche pas d'être "très dur" avec son épouse : "En tant que prof', il est hyper bon, mais il peut être très dur parfois. Excellent pédagogue, mais c'est dur." Un caractère que Xavier de Moulins avait expliqué : "C'est vrai, mais en fait c'est notre métier de journaliste qui fait ça, on peut être assez direct, parfois un peu trop." Le mariage express n'était donc pas si surprenant que cela finalement.