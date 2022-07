Diaporama : Xavier Delarue écarté des Mystères de l'amour : il partage un message qui en dit long !

1 / 13 Xavier Delarue écarté des Mystères de l'amour : il partage un message qui en dit long !

2 / 13 Carole Dechantre, Xavier Delarue, Elsa Esnoult, Tom Schacht, Cathy Andrieu et Philippe Vasseur - Soirée d'ouverture du 4 ème Canneseries au Palais des Festivals à Cannes. © Bruno Bebert / Bestimage

3 / 13 Exclusif - Xavier Delarue - Rendez-vous photos avec le casting de la série "Les Mystères de l'amour" lors du Festival Ecran Jeunesse 2020 à Lourdes le 22 octobre 2020. © Christophe Aubert via Bestimage

4 / 13 Info - Tatiana-Laurence Delarue est maman d'un petit garçon prénommé Newt - Exclusif - Tatiana Laurens et son mari Xavier Delarue - Soirée Shauna Events au Buddha Bar Hôtel à Paris le 27 septembre 2017. Shauna Events est une agence de communication, d'événementiel et de marketing social produisant des personnalités du monde des médias. © Lionel Urman/Bestimage (no web - No Blog pour suisse et Belgique)

5 / 13 Xavier Delarue, Tom Schacht et Philippe Vasseur - Soirée d'ouverture du 4 ème Canneseries au Palais des Festivals à Cannes, le 8 octobre 2021. © Bruno Bebert / Bestimage

6 / 13 Xavier Delarue au photocall de la seconde soirée du festival Canneseries saison 3 au Palais des Festivals à Cannes, le 10 octobre 2020. © Norbert Scanella / Panoramic / Bestimage

7 / 13 Xavier Delarue au photocall de la seconde soirée du festival Canneseries saison 3 au Palais des Festivals à Cannes, le 10 octobre 2020. © Bruno Bebert / Bestimage

8 / 13 Xavier Delarue durant le photocall sur le ponton du Majectic pour la série "Les Mystères de l'Amour" dans le cadre de Canneseries saison 3 au Palais des Festivals à Cannes, le 10 octobre 2020. © Bruno Bebert / Bestimage

9 / 13 Tatiana-Laurens Delarue et Xavier Delarue - Soirée d'ouverture de la "Foire du Trône" à Paris le 30 mars 2018. © Philippe Baldini/Bestimage

10 / 13 Tatiana-Laurens Delarue et Xavier Delarue - Couture Ball by Langman Events" Closing Fashion week en Présence de Madame A. Laffont aux platines au Mona Bismarck American Center à Paris , le 26 janvier 2018. © Philippe Baldini/Bestimage

11 / 13 Tatiana Laurens et son mari Xavier Delarue - Dîner de la 41ème édition du Prix The Best à l'hôtel George V à Paris le 25 janvier 2018. © Philippe Baldini/Bestimage

12 / 13 Xavier Delarue et sa femme Tatiana Laurens à la soirée de la 40ème édition "The Best Awards" à l'hôtel Four Seasons George V à Paris, le 27 Janvier 2017. © Philippe Baldini/Bestimage