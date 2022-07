Xavier Delarue écarté des Mystères de l'amour : il partage un message qui en dit long !

Dimanche 17 juillet 2022, Xavier Delarue a fait une apparition remarquée sur Instagram. Le compagnon de Tatiana-Laurence n'apportait malheureusement pas de bonnes nouvelles. Bien au contraire, il a décidé d'annoncer à ses abonnés qu'il ne devrait plus interpréter son rôle d'Antoine dans Les Mystères de l'amour, après quatre ans de bons et loyaux services. Un personnage qui l'a fait "kiffer" et qu'il quitte malgré lui. En effet, à travers son message, Xavier Delarue laisse entendre qu'il a été écarté du casting.

"J'ai aimé te faire jouer toutes ses folles aventures mais, l'encre de la belle histoire de ton personnage s'est levée sur le papier, puis séchée, en même temps tu étais devenu passable et parfois même inutile. Vous êtes tellement nombreux à me demander si je reviens dans la série des Mystères De L'amour que j'en avais presque oublié le temps de mon absence", a-t-il avoué. Et d'expliquer qu'il "n'est prévu aucun retour". "Comme beaucoup avant moi, il n'y a pas de nouvelles. Ce doit être une nouvelle forme de communication. Au départ tu attends, puis tu acceptes d'attendre et quand tu en as marre d'attendre, tu pars... 2022 ! Et comme je n'ai plus envie d'attendre alors je te dis sûrement aurevoir mon Antoine".

Vraisemblablement amer vis-à-vis des équipes de la fiction, Xavier Delarue tient malgré tout à les remercier, ayant tout particulièrement une pensée pour Carole Dechantre, à qui il a beaucoup donné la réplique. "Ma pote, mon alliée, mon soutien, grâce à qui j'ai pu apprendre et faire évoluer mon personnage", a-t-il souligné. Enfin, l'ex-candidat de Secret Story (saison 1 en 2007) conclut sur une bonne note en donnant rendez-vous à sa communauté pour de futures "nouvelles aventures".