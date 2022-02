Xavier Delarue déjà papa d'un garçon de 20 ans : confidences et vidéo qui ont de quoi surprendre

Le 20 février 2022, Xavier Delarue a mis en ligne une publication qui a surpris bon nombre de ses abonnés. En légende d'une vidéo, l'ancien candidat de Secret Story (saison 1, en 2007) a adressé un message... à son fils aujourd'hui âgé de 20 ans.

Le 10 février 2022 est un jour qui restera à jamais gravé dans la mémoire de Xavier Delarue. A cette date, Tatiana-Laurence et lui ont accueilli leur premier enfant ensemble. Un petit garçon qui répond au doux nom de Newt. Après l'accouchement qui a bien failli virer au drame, les jeunes parents profitent de leur nouveau-né et ne manquent pas de lui faire de belles déclarations sur les réseaux sociaux.

Mais dimanche, c'est à son premier fils que Xavier Delarue a souhaité adresser un message. Certains ne le savaient probablement pas mais l'acteur des Mystères de l'amour (TMC) avait déjà un fils né d'une précédente relation. Un garçon prénommé Juwan que Tatiana-Laurence avait évoqué dans son livre Au Nom Des Femmes Battues. Tout le monde n'avait malgré tout pas eu vent de cette information et nombreux sont les internautes à avoir été surpris par son beau message qui lui était destiné.

"Tu feras un magnifique grand frère. Que de chemin parcouru depuis 20 ans. Je suis Heureux de t'avoir auprès de moi aujourd'hui pour que jamais nous ne puissions être à nouveau séparés (ici à la Baby Gender Reveal de Newt, entouré de ta Famille à l'occasion de ton anniversaire en Octobre 2021, ton 20e). Tu as grandi et retrouvé ta famille après de longues années de doutes et de questionnements. C'est ainsi, rien ne pourra rattraper les années passées mais une chose est sûre, c'est que aujourd'hui et demain s'écrivent avec toi à mes côtés et aux côtés de ton petit frère Newt. Je n'aurais jamais pu rêver mieux aujourd'hui. Mon Coeur est enfin guéri et rempli de bonheur. Beaucoup découvriront ce message aujourd'hui et se poseront de multiples questions (ils comprendront) alors que d'autres te connaissent déjà depuis tellement longtemps", a tout d'abord écrit le papa âgé de 44 ans. Xavier Delarue a ensuite précisé qu'il n'a pas su pendant de trop longues années "comment [lui] parler et [lui] dire à quel point [il] a toujours été là secrètement". Mais qu'importe puisque désormais, père et fils sont réunis et leurs liens ne se briseront jamais. "Tu seras le grand frère dont Newt aura besoin de par ton amour, ton dévouement, ta sensibilité et ta maturité. Je suis tellement fier de toi mon grand, mon Fils. JUWAN DELARUE", a-t-il conclu.

Afin d'illustrer ces mots d'amour, Xavier a publié une vidéo dans laquelle on peut le voir au côté de Juwan, à l'occasion de son anniversaire. L'occasion de constater qu'ils se ressemblent beaucoup.