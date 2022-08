Diaporama : Yamina Benguigui invitée personnelle d'Emmanuel Macron : sa place de choix dans le cortège en Algérie

1 / 24 Yamina Benguigui invitée personnelle d'Emmanuel Macron : sa place de choix dans le cortège en Algérie

2 / 24 Emmanuel Macron en voyage officiel en Algérie, Yamina Benguigui à ses côtés

3 / 24 Emmanuel Macron en voyage officiel en Algérie, Yamina Benguigui à ses côtés

4 / 24 Jacques Attali, le président de la République française Emmanuel Macron, Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, Alexandre Arcady et Yamina Benguigui - Le président de la République française rend hommage aux morts pour la France suivi d'un moment de recueillement au cimetière Européen de Saint-Eugène à Alger, Algérie, le 26 août 2022. . © Dominique Jacovides/Bestimage

5 / 24 Le président de la République française Emmanuel Macron et Yamina Benguigui - Le président de la République française rend hommage aux morts pour la France suivi d'un moment de recueillement au cimetière Européen de Saint-Eugène à Alger, Algérie, le 26 août 2022. Le président s'est arrêté devant la tombe de Roger Hanin située dans le carré juif du cimetière et les amis de l'acteur (J.Lang, A.Arcady, J.Attali) ont relaté des souvenirs savoureux du comédien avec le président. Le président français entame une visite de trois jours en Algérie pour aider à rétablir les liens avec l'ancienne colonie française, qui fête cette année le 60ème anniversaire de son indépendance. © Dominique Jacovides/Bestimage

6 / 24 Le président français Emmanuel Macron dépose une gerbe de fleurs au mémorial Maqam Echahid du Martyr à Alger, Algérie, le 25 août 2022. Le président français entame une visite de trois jours en Algérie pour aider à rétablir les liens avec l'ancienne colonie française, qui fête cette année le 60ème anniversaire de son indépendance. © Jacques Witt/Pool/Bestimage

French President Emmanuel Macron lays a floral wreath at the Martyrs Monument in Algiers on August 25, 2022.

7 / 24 Le président de la République française Emmanuel Macron, Patricia Mirallès, secrétaire d'Etat, chargée des Anciens combattants et de la Mémoire, Sébastien Lecornu, ministre des Armées, Gilles Kepel, Alexandre Arcady, Jacques Attali, Yamina Benguigui et Jack Lang - Le président de la République française rend hommage aux morts pour la France suivi d'un moment de recueillement au cimetière Européen de Saint-Eugène à Alger, Algérie, le 26 août 2022. Le président s'est arrêté devant la tombe de Roger Hanin située dans le carré juif du cimetière et les amis de l'acteur (J.Lang, A.Arcady, J.Attali) ont relaté des souvenirs savoureux du comédien avec le président. Le président français entame une visite de trois jours en Algérie pour aider à rétablir les liens avec l'ancienne colonie française, qui fête cette année le 60ème anniversaire de son indépendance. © Dominique Jacovides/Bestimage

8 / 24 Le président République française Emmanuel Macron et le président algérien Abdelmadjid Tebboune assistent à une réunion au salon VIP de l'aéroport d'Alger, Algérie, le 25 août 2022. Le président français entame une visite de trois jours en Algérie pour aider à rétablir les liens avec l'ancienne colonie française, qui fête cette année le 60ème anniversaire de son indépendance. © Jacques Witt/Pool/Bestimage

9 / 24 Le président de la République française Emmanuel Macron, Alexandre Arcady, Jack Lang, Jacques Attali et Yamina Benguigui - Le président de la République française rend hommage aux morts pour la France suivi d'un moment de recueillement au cimetière Européen de Saint-Eugène à Alger, Algérie, le 26 août 2022. Le président s'est arrêté devant la tombe de Roger Hanin située dans le carré juif du cimetière et les amis de l'acteur (J.Lang, A.Arcady, J.Attali) ont relaté des souvenirs savoureux du comédien avec le président. Le président français entame une visite de trois jours en Algérie pour aider à rétablir les liens avec l'ancienne colonie française, qui fête cette année le 60ème anniversaire de son indépendance. © Dominique Jacovides/Bestimage

10 / 24 Le président Emmanuel Macron rencontre le président de l'Algérie Abdelmadjid Tebboune au palais El Mouradia à Alger le 25 août 2022. Le président français entame une visite de trois jours en Algérie pour aider à rétablir les liens avec l'ancienne colonie française, qui fête cette année le 60ème anniversaire de son indépendance. © Dominique Jacovides / Bestimage

11 / 24 Le président de la République française Emmanuel Macron, Patricia Mirallès, secrétaire d'Etat, chargée des Anciens combattants et de la Mémoire, et Sébastien Lecornu, ministre des Armées, - Le président de la République française rend hommage aux morts pour la France suivi d'un moment de recueillement au cimetière Européen de Saint-Eugène à Alger, Algérie, le 26 août 2022. © Dominique Jacovides/Bestimage

12 / 24 Le président de la République française Emmanuel Macron - Le président de la République française rend hommage aux morts pour la France suivi d'un moment de recueillement au cimetière Européen de Saint-Eugène à Alger, Algérie, le 26 août 2022. Le président s'est arrêté devant la tombe de Roger Hanin située dans le carré juif du cimetière et les amis de l'acteur (J.Lang, A.Arcady, J.Attali) ont relaté des souvenirs savoureux du comédien avec le président. Le président français entame une visite de trois jours en Algérie pour aider à rétablir les liens avec l'ancienne colonie française, qui fête cette année le 60ème anniversaire de son indépendance. © Dominique Jacovides/Bestimage

13 / 24 Le président de la République française Emmanuel Macron, Patricia Mirallès, secrétaire d'Etat, chargée des Anciens combattants et de la Mémoire, et Alexandre Arcady - Le président de la République française rend hommage aux morts pour la France suivi d'un moment de recueillement au cimetière Européen de Saint-Eugène à Alger, Algérie, le 26 août 2022. Le président s'est arrêté devant la tombe de Roger Hanin située dans le carré juif du cimetière et les amis de l'acteur (J.Lang, A.Arcady, J.Attali) ont relaté des souvenirs savoureux du comédien avec le président. Le président français entame une visite de trois jours en Algérie pour aider à rétablir les liens avec l'ancienne colonie française, qui fête cette année le 60ème anniversaire de son indépendance. © Dominique Jacovides/Bestimage

14 / 24 Le président de la République française Emmanuel Macron et Alexandre Arcady - Le président de la République française rend hommage aux morts pour la France suivi d'un moment de recueillement au cimetière Européen de Saint-Eugène à Alger, Algérie, le 26 août 2022.© Dominique Jacovides/Bestimage

15 / 24 Jacques Attali, le président de la République française Emmanuel Macron, Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, Alexandre Arcady et Yamina Benguigui - Le président de la République française rend hommage aux morts pour la France suivi d'un moment de recueillement au cimetière Européen de Saint-Eugène à Alger, Algérie, le 26 août 2022.. © Dominique Jacovides/Bestimage

16 / 24 Jacques Attali, le président de la République française Emmanuel Macron, Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, Alexandre Arcady, Yamina Benguigui et Jack Lang - Le président de la République française rend hommage aux morts pour la France suivi d'un moment de recueillement au cimetière Européen de Saint-Eugène à Alger, Algérie, le 26 août 2022.© Dominique Jacovides/Bestimage

17 / 24 Le président de la République française Emmanuel Macron, Jacques Attali, Yamina Benguigui, Gilles Kepel et Jack Lang - Le président de la République française rend hommage aux morts pour la France suivi d'un moment de recueillement au cimetière Européen de Saint-Eugène à Alger, Algérie, le 26 août 2022. Le président s'est arrêté devant la tombe de Roger Hanin située dans le carré juif du cimetière et les amis de l'acteur (J.Lang, A.Arcady, J.Attali) ont relaté des souvenirs savoureux du comédien avec le président. Le président français entame une visite de trois jours en Algérie pour aider à rétablir les liens avec l'ancienne colonie française, qui fête cette année le 60ème anniversaire de son indépendance. © Dominique Jacovides/Bestimage

18 / 24 Le président de la République française Emmanuel Macron, Alexandre Arcady, Jacques Attali, Yamina Benguigui et Jack Lang - Le président de la République française rend hommage aux morts pour la France suivi d'un moment de recueillement au cimetière Européen de Saint-Eugène à Alger, Algérie, le 26 août 2022. Le président s'est arrêté devant la tombe de Roger Hanin située dans le carré juif du cimetière et les amis de l'acteur (J.Lang, A.Arcady, J.Attali) ont relaté des souvenirs savoureux du comédien avec le président. Le président français entame une visite de trois jours en Algérie pour aider à rétablir les liens avec l'ancienne colonie française, qui fête cette année le 60ème anniversaire de son indépendance. © Dominique Jacovides/Bestimage

19 / 24 Le président de la République française Emmanuel Macron, Alexandre Arcady, Jack Lang, Jacques Attali et Yamina Benguigui - Le président de la République française rend hommage aux morts pour la France suivi d'un moment de recueillement au cimetière Européen de Saint-Eugène à Alger, Algérie, le 26 août 2022. Le président s’est arrêté devant la tombe de Roger Hanin située dans le carré juif du cimetière et les amis de l'acteur (J.Lang, A.Arcady, J.Attali) ont relaté des souvenirs savoureux du comédien avec le président. Le président français entame une visite de trois jours en Algérie pour aider à rétablir les liens avec l'ancienne colonie française, qui fête cette année le 60ème anniversaire de son indépendance. © Dominique Jacovides/Bestimage

French President visits the European Saint-Eugene Cemetery in Algiers on August 26, 2022. The French president started a three-day visit to Algeria on August 25.

20 / 24 Le président de la République française, Emmanuel Macron, accompagné de Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, rend visite à Boualem Benhaoua, propriétaire de la discothèque Maghreb Shopin, label mythique de la musique raï, lors de sa visite à Oran, Algérie, le 27 août 2022. Le président français entame une visite de trois jours en Algérie pour aider à rétablir les liens avec l'ancienne colonie française, qui fête cette année le 60ème anniversaire de son indépendance. © Dominique Jacovidesl/Bestimage

21 / 24 Le président de la République française, Emmanuel Macron, accompagné de Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, rend visite à Boualem Benhaoua, propriétaire de la discothèque Maghreb Shopin, label mythique de la musique raï, lors de sa visite à Oran, Algérie, le 27 août 2022. Le président français entame une visite de trois jours en Algérie pour aider à rétablir les liens avec l'ancienne colonie française, qui fête cette année le 60ème anniversaire de son indépendance. © Dominique Jacovidesl/Bestimage

22 / 24 Le président de la République française, Emmanuel Macron, accompagné de Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, rend visite à Boualem Benhaoua, propriétaire de la discothèque Maghreb Shopin, label mythique de la musique raï, lors de sa visite à Oran, Algérie, le 27 août 2022. Le président français entame une visite de trois jours en Algérie pour aider à rétablir les liens avec l'ancienne colonie française, qui fête cette année le 60ème anniversaire de son indépendance. © Dominique Jacovidesl/Bestimage

23 / 24 Le président de la République française, Emmanuel Macron rend visite à Boualem Benhaoua, propriétaire de la discothèque Maghreb Shopin, label mythique de la musique raï, lors de sa visite à Oran, Algérie, le 27 août 2022. Le président français entame une visite de trois jours en Algérie pour aider à rétablir les liens avec l'ancienne colonie française, qui fête cette année le 60ème anniversaire de son indépendance. © Dominique Jacovidesl/Bestimage