Diaporama : Yannick Noah : Son fils Joalukas proche d'une sublime influenceuse, moment à deux et "hyper concentrés"

Exclusif - Tristan Garnier Labadie, guest, Joalukas Noah (fils de Y.Noah et I.Camus) et Kiara Amato - People lors de la présentation de la collection capsule de la maison Lanvin "Poetry in Motion", une nouvelle ligne jeune "surfer" , à la boutique Lanvin à Paris. Le 8 décembre 2021 © Veeren / Bestimage © BestImage, Veeren

13 / 14