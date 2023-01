Diaporama : Zara Phillips : Son mari Mike Tindall aborde l'un des hommes de sa vie, elle fond en larmes

1 / 20 Zara Phillips : Son mari Mike Tindall aborde l'un des hommes de sa vie, elle fond en larmes

2 / 20 Zara Phillips (Zara Tindall) et son mari Mike Tindall lors du troisième jour "Ladies Day" de la Royal Ascot à l'hippodrome d'Ascot dans le Berkshire, Royaume Uni © BestImage

3 / 20 Exclusif - Zara Phillips (Zara Tindall) et Mike Tindall assistent à la course Magic Millions Race Day 2023 on the Gold Coast à Bundall, Australie, le 14 janvier 2023. © BestImage

4 / 20 Zara Phillips (Tindall) nassiste à la course internationale à l'hippodrome de Cheltenham, Royaume Uni, le 9 décembre 2022. © BestImage

5 / 20 Zara Phillips (Zara Tindall) participe au concours équestre Osberton International and Young Horse à Osberton près de Worksop. Le 29 septembre 2022. © BestImage

6 / 20 Exclusif - Zara Phillips (Zara Tindall) et Mike Tindall assistent à la course Magic Millions Race Day 2023 on the Gold Coast à Bundall, Australie, le 14 janvier 2023. © BestImage

7 / 20 Zara Phillips (Zara Tindall) - Les membres de la famille royale et les invités lors de la messe célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, dans le cadre du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Londres, le 3 juin 2022. © BestImage

8 / 20 Zara Philiips et son mari Mike Tindall participent au match de polo "Magic Millions "à Surfers Paradise en Australie le 9 janvier 2022. © BestImage

9 / 20 Zara Phillips et son mari Mike Tindall participent au match de polo "Magic Millions "à Surfers Paradise en Australie le 9 janvier 2022. © BestImage

10 / 20 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, Zara Phillips Tindall - La famille royale d'Angleterre au concert du jubilé de platine de la reine d'Angleterre au palais de Buckingham à Londres. Le 4 juin 2022 © BestImage

11 / 20 Zara Phillips participe à un match de polo lors du Magic Millions à la Gold Coast en Australie le 8 juillet 2023. © BestImage

12 / 20 Mike Tindall et sa femme Zara Phillips (Zara Tindall), arrivent pour le "Together at Christmas" Carol Service à l'abbaye de Westminster à Londres, Royaume uni, le 15 décembre 2022. © BestImage

13 / 20 Exclusif - Zara Phillips (Zara Tindall), et Mike Tindall, assistent à la course de Supercars "Adelaïde 500" à Adelaïde en Australie, le 3 décembre 2022. © BestImage

14 / 20 Mike Tindall et sa femme Zara Phillips à leur arrivée au stade de Wimbledon, à l'occasion de la deuxième journée du tournoi de tennis. Le 28 juin 2022 © BestImage

15 / 20 Zara Phillips (Zara Tindall) lors du troisième jour "Ladies Day" de la Royal Ascot 2022 à l'hippodrome d'Ascot dans le Berkshire, Royaume Uni, le 16 juin 2022. © BestImage

16 / 20 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, et la princesse Charlotte, Zara Phillips Tindall - La famille royale d'Angleterre au concert du jubilé de platine de la reine d'Angleterre au palais de Buckingham à Londres. Le 4 juin 2022 © BestImage

17 / 20 Zara Phillips (Zara Tindall) et son mari Mike Tindall - Les membres de la famille royale et les invités à la sortie de la messe du jubilé, célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, Royaume Uni, le 3 juin 2022. © BestImage

18 / 20 Exclusif - Zara Phillips (Zara Tindall) et Mike Tindall assistent à la course Magic Millions Race Day 2023 on the Gold Coast à Bundall, Australie, le 14 janvier 2023. © BestImage

19 / 20 Zara Phillips (Zara Tindall) assiste au "Grand National Meeting" à Aintree, le 9 avril 2022. © BestImage