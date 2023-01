Zara Phillips : Son mari Mike Tindall aborde l'un des hommes de sa vie, elle fond en larmes

Voilà maintenant plus de dix ans que Zara Phillips et Mike Tindall se sont passés la bague au doigt. Le couple, à la tête d'une tribu de trois enfants, a de multiples points communs qui font la force de leur amour. Après plus d'une décennie passée ensemble, les sentiments sont toujours là, encore plus forts. En grand fan de sa femme, Mike Tindall, ex-rugbyman, l'a choisie comme invitée pour sa nouvelle émission diffusée sur YouTube et relayée par le Daily Mail, Mike Drop. Une interview au cours de laquelle les tourtereaux ont abordé les exploits sportifs de Zara Phillips, notamment sa médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Londres en 2012.

Tout au long de sa carrière émérite de cavalière, Zara Phillips a croisé des champions et des experts en la matière. L'un d'eux est même devenu son mentor : il s'agit de Trevor Hemmings, propriétaire de nombreux chevaux qu'elle a montés quand elle était encore dans les courses. Mais en évoquant cet homme très important de sa vie face à son époux, Zara Phillips a éclaté en sanglots, peinant à masquer sa peine.

En plus de la mort de la reine Elizabeth II, Zara Phillips a aussi dû conjuguer cette perte avec celle de Trevor Hemmings justement. C'est dans la nuit du 11 octobre, soit un peu plus d'un mois après la disparition de la Souveraine, que Trevor Hemmings a rendu son dernier souffle. Une bien mauvaise nouvelle qui a causé beaucoup de tristesse dans le coeur de Zara Phillips.

Zara Phillips et Mike Tindall, atouts des Windsor

S'ils ne sont pas des membres actifs de la famille royale, Zara Phillips et Mike Tindall se sont vite imposés comme des valeurs sûres du clan, en qui tout le monde peut avoir confiance. Tous les deux sportifs, les tourtereaux semblent bien plus approchables que d'autres figures de la monarchie à l'image de Kate Middleton , du prince William et de Charles et Camilla par exemple.

Constater que Mike Tindall est en mesure de pouvoir diffuser une interview de sa femme au cours de laquelle cette dernière fait part de ses émotions au travers de quelques larmes les rend encore bien plus humains. Preuve que ce n'est pas parce qu'ils sont membres de la famille royale qu'ils sont intouchables : Mike Tindall participait récemment à l'émission de téléréalité Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Comme quoi, on peut descendre d'une lignée royale et être comme tout le monde !