Diaporama : Zazie évoque l'un de ses ex : anecdote sur ce compagnon perdu face à sa ménopause

Zazie évoque l'un de ses ex : anecdote sur ce compagnon perdu face sa ménopause

Exclusif - Zazie - Le Morning Sans Filtre sur Virgin Radio, animé par G.Genton, D.Leyre, F.Delettres, et diffusé en direct de 6h à 9h30 du lundi au vendredi (séquence enregistrée le 26/09/2022 pour la venue de Zazie) . Paris. © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca

Archives : Zazie et Philippe Paradis au café Barge à Paris. © BestImage

Thomas Dutronc et Fabien Cahen (ex de Zazie) le 31 janvier 2005 à PAris. © BestImage

Archives : Zazie et Philippe Paradis à Paris. © BestImage

Exclusif - Zazie - Le Morning Sans Filtre sur Virgin Radio, animé par G.Genton, D.Leyre, F.Delettres, et diffusé en direct de 6h à 9h30 du lundi au vendredi (séquence enregistrée le 26/09/2022 pour la venue de Zazie) . Paris, le 26 septembre 2022 © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca

13 / 15