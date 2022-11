Zazie évoque l'un de ses ex : anecdote sur ce compagnon perdu face sa ménopause

Zazie aime de moins en moins être dans la lumière mais la sortie de son EP impose malgré tout qu'elle se plie à l'exercice de la promotion. "M'exposer ce n'est tellement pas moi ! Donc quand les attachées de presse me demandaient d'être présente à des émissions, des soirées, de savoir parler de tout, c'était violent, confie la chanteuse dans un long entretien intimiste accordé à Sophie Davant dans le nouveau numéro de son magazine S. Et puis c'est peut-être aussi une question d'âge, aujourd'hui je suis moins dans l'ego, dans les jeux de miroirs, j'ai plus envie d'une belle discussion, de bons moments avec des amis."

Une belle discussion, Zazie en a assurément eu une avec Sophie Davant. Au cours de sa rencontre avec l'animatrice, l'artiste qui fait son grand retour dans la saison 12 de The Voice - actuellement en cours de tournage avec Amel Bent, Vianney, Bigflo et Oli - se confie assez longuement sur l'âge. A 58 ans, Zazie ne craint pas le temps qui passe mais aspire avant tout à un bonheur égal ou supérieur à celui des années déjà écoulées. "Si les années qu'il me reste à vivre ne sont pas aussi joyeuses, festives, dragueuses que les précédentes, cela me rendrait vraiment triste, avoue-t-elle. Je crois sincèrement que c'est à nous (à moi) de faire en sorte qu'elles le soient. Je veux avoir ce regard pétillant que je vois chez certaines femmes d'un grand âge. Et ça vient de l'intérieur."

J'ai dû lui expliquer que ce n'était pas grave

C'est au cours de ces confidences sur le temps qui passe inexorablement que Zazie s'est livrée sur sa vie sentimentale et qu'elle a choisi d'évoquer l'un de ses ex, visiblement perdu par rapport aux changements physique et hormonaux liés à la ménopause. "Pour l'anecdote, puisque l'on parle du vieillissement, j'ai eu un compagnon qui ne savait pas ce qu'était la ménopause. [Rires] J'ai dû lui expliquer que ce n'était pas grave, que j'avais des bouffées de chaleur, que c'était mécanique, confie Zazie à Sophie Davant, indulgente avec la gente masculine. "Je comprends que les hommes ne soient pas au courant de ce que traverse une femme, et j'explique sans m'énerver", poursuit celle qui révèle également au cours de cette interview avoir tenté à plusieurs reprises la chirurgie esthétique, des expériences ratées...

Se décrivant comme une "amoureuse romanesque", Zazie espère avoir encore de belles histoires à vivre. Par le passé, la chanteuse en a connu une très belle avec Fabien Cahen, qui a donné naissance à sa fille Lola aujourd'hui âgée de 20 ans. Zazie a également eu une histoire d'amour avec le musicien Philippe Paradis dont elle s'est séparée en septembre 2015. Une belle romance qu'elle avait évoquée publiquement...