Amel Bent en robe moulante rose et décolletée : elle met le paquet pour la 12e saison de The Voice !

Si Amel Bent est principalement connue pour sa carrière de chanteuse, à travers ses titres phares comme Ma philosophie, Où je vais ou encore Ton nom, elle est également maman de trois enfants : Sofia (née le 4 février 2016), Hana (née le 17 octobre 2017) et Zayn (née le 4 avril 2022), qui sont les fruits de son amour pour l'homme d'affaires Patrick Antonelli. Une jolie famille qui fait donc le bonheur de l'artiste, mais qui lui demande aussi beaucoup d'énergie, et de temps.

A tel point que cet été, elle confiait à Pascal Nègre, sur RFM, d'avoir été contrainte à demander de l'aide à ses proches, chose qu'elle ne fait visiblement que très rarement. "Moi, mon problème c'est que je suis quelqu'un qui veut tout contrôler, tout gérer, je veux être le capitaine de mon bateau. Mais à vouloir tout faire 'vite, vite, vite' t'es partout, t'es nulle part, donc j'ai demandé de l'aide". Sans oublier qu'à ce moment-là, son compagnon était encore en prison et ne pouvait donc pas l'épauler.

Hâte de partager ça avec vous

En septembre dernier, alors qu'elle était l'invitée de Nikos Aliagas dans 50 minutes inside, l'animateur de TF1 s'était rappelé d'un soir où la chanteuse, qui sortait du tournage de l'une des émissions de The Voice, à 3 heures du matin, était ensuite montée à bord de sa voiture pour rentrer chez elle avant de repartir, quelques heures plus tard, déposer ses enfants à l'école. Un quotidien à 100 à l'heure, parfaitement résumé par cette anecdote.

Cette scène à laquelle a assisté Nikos Aliagas pourrait d'ailleurs à nouveau se reproduire prochainement puisqu'Amel Bent a annoncé ce vendredi 25 novembre le début du tournage de la nouvelle saison dans laquelle elle est à nouveau coach. "The Voice saison 12 , l'aventure est lancée ! Déjà tellement de fous rires, de larmes et SURTOUT de grandes voix ! Mystérieuses, pleines d'espoir ou de peine, je ne me lasse pas d'être au premier rang de ce merveilleux spectacle plein de passion et de vérité, celui des gens qui chantent leurs vies et leurs rêves. Hâte de partager ça avec vous", a-t-elle écrit sur son compte Instagram, en partageant des photos d'elle dans les loges et sur le plateau de l'émission, dans une ravissante robe rose moulante et décolletée.