"Tout était figé" : Zazie très honnête sur ses expériences ratées avec la chirurgie esthétique

A 58 ans, Zazie a-t-elle déjà été si rayonnante ? Bien dans sa peau, dans ses projets et dans son corps, la chanteuse semble au top en attendant de retrouver ses fans en concert et dans la 12e saison de The Voice, diffusée au printemps prochain. Une saison pendant laquelle elle retrouvera sur les autres fauteuils Amel Bent, Vianney et les deux frères Big Flo et Oli, soit quatre artistes... bien plus jeunes qu'elle.

Un paramètre qui ne l'embête pas vraiment puisque Zazie aime collaborer avec toutes les générations. D'ailleurs, la chanteuse, maman d'une jeune Lola (20 ans), l'avoue à Sophie Davant pour une interview dans son magazine S : vieillir ne lui fait pas peur, à quelques conditions cependant. "Si les années qu'il me reste ne sont pas aussi joyeuses, festives, dragueuses que les précédents, cela me rendrait vraiment triste", explique-t-elle. Je crois sincèrement que c'est à nous, à moi, de faire qu'elles le soient. Je veux avoir ce regard pétillant que je vois chez certaines femmes d'un grand âge. Et ça, ça vient de l'intérieur."

Alors, à presque 60 ans, plus question de cacher ses cheveux blancs : Zazie veut vivre "en équilibre avec la nature", quitte à faire beaucoup de "conneries"... auxquelles elle est prête !

J'ai essayé quelques trucs

Mais la chanteuse vit-elle véritablement difficilement son âge et le temps qui passe ? Pour Sophie Davant, celle dont le vrai prénom est Isabelle, n'a pas mâché ses mots, une fois de plus. Fraîche et authentique, elle a même reconnu avoir testé la chirurgie esthétique, une expérience qu'elle ne réitérera pas de sitôt.

"J'ai essayé une ou deux fois des trucs et c'était horrible parce que j'ai un visage assez mobile et sur scène je ne me reconnaissais pas, tout était figé. Donc on ne m'y reprendra pas !", raconte-t-elle avec humour. D'ailleurs, sa devise pourrait-être : "Il vaut mieux être une vieille ridicule que d'essayer de se rajeunir", un mantra qu'elle se répète souvent.

Une réponse honnête pour elle, qui vit sa féminité avec ses 58 ans et qui tente sans doute d'inculquer cette même mentalité à sa fille, Lola, désormais jeune adulte.