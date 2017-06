13 Reasons Why : Un homme de 23 ans imite la série et se donne la mort

La réalité rattrape la fiction. Selon le magazine People, qui cite le journal péruvien Diario Clarín, un homme a tristement imité la série 13 Reasons Why en décidant de se défenestrer de son appartement, au Pérou.

Franco Alonso Lazo Medrano, un ingénieur de 23 ans, a sauté du quatrième étage de son immeuble en criant "Je ne peux pas survivre à un chagrin d'amour". Présente sur les lieux au moment du drame, sa mère a assisté à la scène. Franco Medrano, qui a d'abord survécu à sa chute, a été transporté d'urgence dans une clinique. Il a malheureusement succombé à ses blessures et son décès a été prononcé quelques instants plus tard.

Toujours selon la presse locale, une enquête a été ouverte et la police a découvert deux lettres de suicide dans son appartement. L'une était adressée à la femme qu'il aimait, une certaine Claudia, tandis que l'autre donnait des instructions et citait plusieurs noms de personnes pour qui des cassettes audio avaient été préalablement enregistrées. Ces enregistrements ont été réalisés quelques jours auparavant par Franco Medrano à l'aide de son ordinateur. "Ces gens sont supposément ceux qui l'ont poussé au suicide", explique-t-on dans la presse.

Une série qui dérange

13 Reasons Why, série produite par Selena Gomez et dont la première saison a été diffusée en mars dernier sur Netflix, raconte l'histoire d'Hannah Baker (Katherine Langford), une jeune fille de 17 ans qui se donne la mort après avoir été victime de harcèlement au lycée. Avant de commettre l'irréparable, elle décide d'enregistrer treize cassettes audio, rejetant la faute sur ses camarades en expliquant pourquoi ils sont responsables de sa mort. Certaines scènes particulièrement pénibles à regarder avaient provoqué de nombreuses controverses aux États-Unis, relançant le débat sur la prévention du suicide et du harcèlement mais également sur les risques que pouvait comporter la diffusion d'une série aussi graphique, certains jeunes pouvant s'identifier facilement au mal-être d'Hannah Baker.

Malgré la polémique, 13 Reasons Why a été un véritable succès, devenant la série la plus populaire de l'histoire de Netflix. Une deuxième saison est d'ores et déjà en préparation pour 2018.