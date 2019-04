50 mn Inside : M. Pokora invité exceptionnel et Nabilla, enceinte, se confie !

Ce 13 avril 2019, l'animateur Nikos Aliagas présentera un nouveau numéro de 50 mn Inside sur TF1 à partir de 17h50... et il accueillera même un invité exceptionnel !

Dans 50 mn Inside, l'actu, M. Pokora (33 ans) sera effectivement sur le plateau pour évoquer son nouvel album Pyramide et sa future tournée très ambitieuse, le Pyramide Tour. Dans la foulée, nous pourrons retrouver la future maman Nabilla (27 ans) et ses confidences depuis Londres où elle a élu domicile il y a quelques années avec son fiancé Thomas Vergara. Enfin, le comédien Kad Merad, qui sera le 17 avril à l'affiche du film Just a gigolo, dévoilera également les cinq moments-clés de sa vie face à Nikos.

À 19h05, dans 50 mn Inside, le mag, nous retrouverons tout d'abord le pâtissier Cédric Grolet (33 ans), "le pâtissier star des palaces", qui nous parlera de son ascension fulgurante et de son quotidien, puis un reportage sur les méga yachts, "les nouveaux joujoux des milliardaires", sera diffusé.

50 mn Inside, l'actu, c'est à 17h50 sur TF1 ce samedi suivi par 50 mn Inside, le mag à 19h05.