À l'état sauvage, Laure Manaudou: "Je voulais transmettre des choses à ma fille"

"Même si je pleure, je n'ai pas envie de lâcher maintenant. Lâcher, c'est abandonner et être faible. Mon objectif est de transmettre des choses à ma fille et je n'ai pas envie d'être faible", déclare Laure Manaudou dans À l'état sauvage. (M6). La sportive, maman de Manon (6 ans) dont le papa est Frédérick Bousquet, s'est dépassée grâce à Mike Horn.

Partie au coeur de la région du Zambeze entre la Namibie, le Botswana, la Zambie et l'Angola, elle a parcouru avec l'aventurier 130 kilomètres sur la terre et sur l'eau en seulement cinq jours. Une expérience inoubliable comme elle le déclare elle-même : "J'ai ressenti beaucoup d'émotions différentes : la peur suivie du soulagement, le bonheur mélangé à une certaine tristesse d'être loin de mes proches. Mais au final, j'ai ressenti surtout de la joie d'avoir pu découvrir tant de choses..."

Des moments très forts qui ont même transformé à jamais la sportive, entre-temps tombée enceinte de Jérémy Frérot. "J'ai toujours respecté les animaux et la nature. Avec cette expédition, j'ai appris à vivre dans leur monde, raconte-t-elle. Tant que l'on respecte leur zone de tranquillité, on est en sécurité, même s'il faut rester prudent. J'ai adoré vivre loin de toute civilisation et être coupée du monde pendant cette aventure. On relativise beaucoup et on se rend compte qu'il peut y avoir plein de petits bonheurs partout !"

Ce que Laure Manaudou retient surtout, c'est sa rencontre et ses échanges avec Mike Horn. Parmi ses faits d'armes, l'explorateur a notamment traversé le Groenland en quinze jours, gravi quatre sommets de plus de 8000 mètres d'altitude sans oxygène et il est le premier homme à avoir traversé l'Antarctique en solitaire. "C'est quelqu'un d'exceptionnel, humble, protecteur et qui veut enseigner son savoir-faire", lance Laurent Manaudou. Et de poursuivre : "Il m'a d'ailleurs appris beaucoup plus de choses que la simple survie en pleine nature. Nous sommes toujours en contact, de temps en temps, quand il n'est pas en expédition à l'autre bout du monde !"

Une belle rencontre également pour Mike Horn qui a même fait savoir que Laure Manaudou était la "femme idéale" pour vivre cette aventure.